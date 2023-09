Tielt rolt buurtnetwerk Hoplr uit

In de loop van oktober wordt in Tielt het sociale buurtnetwerk Hoplr uitgerold. Daarmee wil de stad meer inzetten op buurtzorg en solidariteit, want via het digitale netwerk kunnen inwoners hun buren beter leren kennen en elkaar helpen.

Hoplr wordt al in verschillende Vlaamse steden en gemeenten gebruikt en komt in oktober dus ook naar Tielt. Met de app kan je zoekertjes plaatsen in je eigen buurt, maar ook hulp aanbieden of hulp vragen aan buurtbewoners. Ook (groeps)chatten is mogelijk, terwijl er ook een evenementenkalender en een lijst met lokale verenigingen in de app opgenomen is

In Tielt werden er vijf besloten buurtnetwerken gecreëerd, waarbij de profielen van de gebruikers enkel door buren uit het eigen netwerk te zien zijn. Het gaat om Aarsele, Kanegem, Schuiferskapelle, Tielt-Centrum en Tielt-Zuid. De stad heeft overigens geen inkijk in de buurtgesprekken, tenzij gebruikers dat zelf expliciet toestaan. (SV)