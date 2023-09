Tielt maakt zich op voor internationaal badmintontornooi

Op zaterdag 29 en zondag 30 september is de Tieltse sporthal De Ponte het toneel voor het tiende internationaal badmintontornooi voor volwassenen van Badmintonclub Tielt.

Dat vraagt wel een woordje uitleg en de tornooileider Brecht Deprez is daar de geschikte man voor. “Om dit tornooi voor te bereiden, hebben we een werkgroep binnen de club”, aldus Brecht Deprez.

“Wij kunnen de ervaringen van vorige edities goed gebruiken om het tornooi in de beste omstandigheden te laten verlopen. Het is een heel druk programma, want er worden tien reeksen afgewerkt. Zowel bij de dames als bij de heren is er enkel- en dubbelspel en ook is er dubbel gemengd. Dat maakt 25 reeksen verdeeld over vijf niveaus. Het hoogste niveau ontbreekt daarin. Om dat alles in goede banen te leiden, gebruiken wij een softwareprogramma uit Nederland. Op de site van badminton Vlaanderen is alles perfect te volgen. De scheidsrechters komen van buitenaf en heel wat mensen van de club en vrijwilligers helpen mee, want er moet gevolgd worden welke terreinen vrij zijn en er is ook een foodstand voorzien. Voor corona waren er een vierhonderdtal inschrijvingen, maar dat is nu teruggelopen. We hopen op minstens tweehonderd inschrijvingen. De eerste voorinschrijvingen lopen binnen en daartussen zijn er wat Franse spelers. Ieder jaar schreven ook een ruim aantal Engelsen in, maar nu start de competitie daar hetzelfde weekend. Spijtig, maar het is nu eenmaal zo.”

Talent

“We willen alles zo vlot mogelijk laten verlopen en we hopen dat eigen leden mooie resultaten kunnen neerzetten, zoals dat in het verleden al gebeurde. Er zit duidelijk talent binnen de club. Ook zal er kunnen kennisgemaakt worden met de nieuwe uitbaters van het Spotcafé Zaal 7, voor wie ons tornooi hun vuurdoop is.” (WD)