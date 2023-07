Tielt maakt zich klaar voor tractorpulling op drie pistes

Op zondag 30 juli is het voor eigenaars van tractoren weer verzamelen geblazen aan de Rijkegemkouterstraat, waar een nieuwe editie plaatsvindt van de tractorpulling. Koppels Arno en Jolien en Angelo en Kimberly van ‘tractorpulling Kanegem’ leiden alles opnieuw in goede banen.

“De passie om een tractorpulling te organiseren zat al heel veel jaren in ons bloed, we gingen vroeger al elke zondag naar de tractorpullings in de buurt”, vertelt Jolien Vermeulen (25), die samen met haar partner Arno De Smet (26) in Aarsele woont. “Tractorpullings zijn iets typisch voor de zomer, een wedstrijd met tractoren in verschillende klassen die ballast vooruit moeten trekken. Wie het verst geraakt binnen zijn gewichtsklasse, wint.”

Het tractorpullingteam Kanegem bestaat naast Jolien en Arno ook nog uit Angelo Hellebuyck en Kimberly Cassaert uit Tielt. “De naam van ons team ontstond bij de eerste editie, die toen nog plaatsvond in Kanegem, en we zijn die blijven gebruiken.”

Sporttractoren

“We voorzien zondag een beker voor de eerste, tweede en derde plaats, met tussen de wedstrijden door ook ruimte speciale tractoren. Die zijn zeker de moeite waard om te zien. Alle kleuren en merken passeren de revue. Ze maken dan wel veel geluid, maar zijn een waar spektakel. Ouders brengen trouwens best een koptelefoon mee voor hun kinderen, om hun gehoor te beschermen tijdens de specials en bij de sporttractoren.”

Ook aan animatie voor de kindjes wordt gedacht, want zij kunnen terecht op een reusachtig springkasteel van wel 15 meter lang.

Uniek

De wedstrijden starten vanaf 9.30 uur. “Er zijn drie pistes voor onze tractorpulling, wat het event toch wel groots en uniek maakt binnen West-Vlaanderen.” Die pistes zijn terug te vinden aan de Rijkegemkouterstraat 3E in Tielt, op het perceel van de familie De Roo, naast kinderdagverblijf Tinelotje. “We hebben echt heel veel geluk met dit ruime plein, waar ook voldoende parking is. We zijn de familie De Roo en stad Tielt ook erg dankbaar voor het mogelijk maken van dit event. Nu nog hopen op mooi weer en veel volk!”

Wie al op voorhand even wil genieten: op vrijdagavond 28 juli vindt vanaf 17.30 uur ook een afterworkparty plaats op dezelfde locatie. (LDW)