Tielt krijgt subsidie voor bouw nieuwe kunstacademie: “Van zes locaties naar één”

Het stadsbestuur van Tielt heeft een grote stap gezet in het project rond de uitbreiding van kunstacademie. De Vlaamse overheid kende hen via een speciaal subsidieprogramma 13,5 miljoen euro toe voor de bouw van een nieuwe academie op de Tiltexsite. Al zijn de onderhandelingen rond de grondverwerving nog steeds niet rond.

De Tiltexsite in centrum Tielt is al jarenlang de splijtzwam in het stadsbestuur. Bouwfirma Verstraeten uit Kortrijk wou er een groot woonproject neerpoten, maar moest in 2015 zijn bouwaanvraag intrekken wegens protest vanuit de stad. Een jaar later probeerden ze opnieuw met een aangepaste aanvraag om 99 woongelegenheden te bouwen op de Tiltexsite: 89 assistentiewoningen en tien appartementen. Ook dit project werd niet goedgekeurd.

Volgens toenmalig schepen van Ruimtelijke Ordening Simon Bekaert (SP.A, nu Voouit) was het bouwproject simpelweg te groot voor het centrum en zou de capaciteit van de Tiltexsite overschreden worden. Vincent Byttebier (CD&V), toen nog in de oppositie en huidig schepen van Ruimtelijke Ordening, noemde het project zelfs megalomaan en sprak toen al zijn wens uit om de Tiltexsite te gebruiken voor een uitbreiding van de kunstacademie.

Negatief rapport

Die was immers hard nodig. In 2016 en 2017 kregen respectievelijk de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord en de Stedelijke Kunstacademie een negatief inspectierapport. Het probleem lag hem niet in de onderwijskwaliteit, integendeel zelfs, maar in de staat van de infrastructuur. De academies kampten met plaatsgebrek en hun gebouwen voldeden niet aan de normen rond veiligheid en hygiëne. In sommige lokalen stond schimmel op de muur. Daarom investeerde de stad halsoverkop 255.000 euro om te gebouwen te renoveren en uit te breiden naar het vroegere politiekantoor op de benedenverdieping. De uitbreiding naar de Tiltexsite bleef immers maar aanslepen. Op 12 november 2020 keurde de stad een voorlopig onteigeningsbesluit vast voor de grond.

“De nieuwe academie kan zelfs verbonden worden met het oude gebouw” – Jonas Callens

De onderhandelingen met de bouwpromotor om de grond minnelijk te verwerven verlopen volgens burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) “traag maar gestaag” maar met de toekenning van deze subsidie is een grote stap gezet. De totale kostprijs van het project wordt geschat op 19 miljoen euro. Over een periode van 30 jaar subsidieert de Vlaamse overheid daar 71,5% van via een DBFM-vennootschap. Dat houdt in dat een samenwerking tussen de overheid en private partners zoals studiebureaus en architecten zal instaan voor zowel het ontwerp (Design), de bouw (Build), financiering (Finance) en het onderhoud (Maintenance) van de nieuwe academie.

Centralisatie

Het stadsbestuur is heel tevreden dat hun aanvraag goedgekeurd werd, net als directeur van de Kunstacademie Jonas Callens. “Met een uitbreiding naar de nabijgelegen Tiltexsite kunnen we zes locaties van de academie samenbrengen op één plek”, aldus Jonas Callens. “Nu zijn er klassen verspreid over de stad, onder meer in de Europahal, Huis Mulle de Terschueren en de Sint-Godelieveschool. Het zou veel gemakkelijker zijn om die te centraliseren met één secretariaat. De nieuwe academie op de Tiltexsite aan de overkant van het Generaal Maczekplein en de Europahal kan zelfs verbonden worden met het oude gebouw aan de Lakenmarkt.” (JF)