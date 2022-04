Tielt investeert (eindelijk) in nieuwe accommodatie voor voetbalploeg: “Hoog tijd, want het complex is compleet verouderd”

Voor het eerst in meer dan dertig jaar zal de stad Tielt investeren in het oefencomplex van VV Tielt. Tegen het einde van de legislatuur moeten er een splinternieuwe accommodatie staan met een nieuwe tribune, nieuwe kleedkamers en een nieuwe kantine. “We gaan niet renoveren. Alles wordt nieuw”, is schepen van Sport Hedwig Verdoodt (CD&V) duidelijk.

Tijdens de voorstelling van het boek ‘100 jaar voetbal in Tielt’ vorige vrijdag kwam het nog maar eens ter sprake: de accommodatie van VV Tielt is hopeloos verouderd en tot op het bot versleten. Zo valt het valt op dat er in vergelijking met foto’s uit de jaren 80 amper iets veranderd lijkt aan thuisbasis van VV Tielt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de accommodatie al even zijn beste tijd gehad heeft. En nadat er in het verleden al vaker sprake was van een nieuw oefencomplex, lijkt het er nu ook effectief van te gaan komen. Schepen van Sport Hedwig Verdoodt is alvast ambitieus: “Tegen het einde van de legislatuur moet het nieuwe complex gebruiksklaar zijn.”

Verkennende gesprekken

De stad is momenteel al volop informatie aan het inwinnen. “Concrete plannen van hoe het er moet gaan uitzien, zijn er nog niet, maar het staat wel vast dat er een volledig nieuwe accommodatie zal komen”, geeft Hedwig Verdoodt aan. “Zo zijn er al gesprekken geweest met het jeugd- en hoofdbestuur van de voetbalclub en met een architect. Ook zijn we al op studiebezoek geweest bij enkele voetbalclubs die recent een nieuwe accommodatie gebouwd hebben. In mei volgt een nieuw overleg tussen de club, de architecten en het stadsbestuur. Dan zullen de plannen verder uitgewerkt worden.”

Eén ding is echter al zeker: de volledige accommodatie wordt aangepakt. “Dat is gewoon de enige mogelijkheid, want als je de huidige accommodatie bekijkt, lijkt het alsof je bij wijze van spreken nog in de middeleeuwen zit. Het complex is compleet verouderd. Zo ligt de elektrische bedrading bijvoorbeeld nog bovengronds. We hebben lang andere prioriteiten gesteld, maar nu gaan we er vol voor”, aldus Hedwig Verdoodt.

Sowieso zal het project een stevige investering vergen, maar dat hoeft voor de schepen geen probleem te zijn. “We hebben het project immers opgenomen in onze meerjarenplanning.” Een concreet beeld van de kostprijs heeft ze evenwel nog niet. “Veel zal afhangen van de keuzes die we maken natuurlijk. Al gaan we er wel vanuit dat de kost boven het miljoen euro zal uitkomen.”

Goede zaak

Bij de club is men logischerwijs opgetogen met de plannen. “Zeggen dat we tevreden zijn, is een open deur intrappen”, vertelt Steven Kindt, lid van de raad van Bestuur van VV Tielt. “We moeten de concrete plannen nog wat afwachten, maar dit zou hoe dan ook een goede zaak zijn voor de club. De huidige infrastructuur is 40 jaar oud en een van de meest verouderde accommodaties van West-Vlaanderen. Een nieuwe infrastructuur zou VV Tielt dan ook veel aantrekkelijker maken voor jonge spelertjes.” (TM)