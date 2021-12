Tielt investeert 165.000 euro in vernieuwing van camera’s Markt

Stad Tielt gaat 165.000 euro uittrekken om de camerasystemen op en rond de Markt te vernieuwen. Dat bevestigde burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) op de jongste gemeenteraad.

Oppositieraadslid Veervle Vervaeke (Open VLD) vroeg zich af of de camera’s in de stad nog naar behoren werken. Ze stelde de vraag naar aanleiding van een vandalenstreek, waarbij heel wat bloemen uit de bloembakken op de Markt er aan moesten geloven.

Daarop stelde de burgemeester dat de camera’s wel nog werken. Meer zelfs, de camera’s hadden de daders geregistreerd, waarna ze ook gevat werden.

GAS-boete

“Ze zullen dan ook een stevige factuur en een GAS-boete in de bus krijgen”, aldus de burgemeester. Toch gaf hij ook toe dat de camera’s wel degelijk aan vernieuwing toe zijn. Daarvoor werd in het meerjarenplan van vorig jaar een budget van 100.000 euro uitgetrokken. Alleen bleek dat bedrag niet toereikend voor een volwaardige vernieuwing van de camerasystemen. Daarom is in het nieuwe meerjarenplan het voorziene budget opgetrokken tot 165.000 euro. Bij het gemeentebestuur hopen ze het dossier in januari rond te hebben en goed te keuren in de gemeenteraad.