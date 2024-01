Tielt huldigt zijn kampioenen

Vrijdag werden in de Europahal de Tieltse Sportprijzen uitgereikt. Een hele waslijst aan sporters die regionale, provinciale en nationale titels behaalden werden net als andere jaren gehuldigd. Daarnaast werden ook de prijzen sportman, sportploeg en beloftevolle jongere uitgereikt.

Tielt beschikt over heel wat sporttalent en dat blijkt ook ieder jaar weer bij deze kampioenenhulde. Traditioneel krijgen alle recreatie- en competitiesporters die het afgelopen jaar een titel behaalden een aandenken en dit gebaar wordt nog steeds enorm geapprecieerd door de sporters.

Op dit evenement pakt de organisatie ook steeds uit met een aantal gastvedettes. Dit keer kwamen Nico Mattan en Luc Maes op bezoek. Deze twee figuren uit de wielerwereld verblijdden het publiek met een aantal leuke anekdotes. Johan Musseeuw zou normaal ook zijn opwachting maken, maar hij moest verstek geven door ziekte.

Devlin Derudder

Het hoogtepunt van de avond was natuurlijk de verkiezing van sportman, sportploeg en beloftevolle jongere van het jaar. Triatleet Devlin Derudder werd in 2023 Europees kampioen halve marathon in Menen en dat exploot werd beloond met de titel van Sportman van het Jaar.

AV Molenland is ieder jaar goed voor heel wat nationale en provinciale kampioenen, maar deze keer gingen ze ook aan de haal met de titel van Sportploeg van het Jaar. Het 4x800m estafetteteam kroonde zich afgelopen zomer tot Belgisch kampioen in het Waalse Braine l’Alleud. Boegbeeld van het team is Mattis Tanghe, die op de 400m en de 800m stilaan bij de nationale top hoort, maar ook zijn teamgenoten Kevin De Grande, Reinout Van Hessche en Emile Gesqueire hebben een enorm groot aandeel in dit succes.

Belofte Lara Mahieu

Lara Mahieu werd verkozen tot Beloftevolle Jongere van het Jaar. Zij begon al op heel jonge leeftijd met BMX en offroad fietsen. Dat ze als negenjarige over heel wat talent beschikt, liet ze zien door op het EK BMX de kwartfinale te halen en door op het WK in Glasgow na een valpartij toch nog op een mooie 24ste plaats te behalen.

Sportfiguur met beperking

Ook Guust Weyn werd gehuldigd als sportfiguur met een beperking. Hij speelt voetbal bij de G-ploeg van Zulte Waregem en schopte het ondertussen ook al tot lid van de Special Devils. Guust is een toonbeeld van doorzettingsvermogen en met zijn enthousiasme palmde hij de hele Europahal is.

Er werd ook nog een speciale prijs voor sportverdienste uitgereikt. Die ging naar Willy Vanderschaeghe die al meer dan vijftig jaar actief is als wielertoerist bij WTC Tielt Sportief, of in de volksmond beter bekend als wielertoeristenclub Batavia. (GD)