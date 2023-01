Tielt huldigt zijn kampioenen in Sportkaffee

Voor de uitreiking van de Tieltse Sportprijzen had de organisatie de Europahal omgebouwd tot een heus Sportkafee waarbij het publiek kennis kon maken met een aantal Tieltse sportclubs. Een nieuw concept dat duidelijk gesmaakt werd door het aanwezige publiek.

Met Ulla Werbrouck werd ook een icoon van de Belgische sportwereld uitgenodigd. De Izegemse was in 1996 de allereerste Belgische vrouw die goud won op de Olympische Spelen. De ex-judoka mocht op het podium het hoogtepunt van haar carrière nogmaals herbeleven en het filmpje van de Olympische finale, waarin ze de Japanse Yoko Tanabe vloerde, kreeg de zaal eventjes volledig stil.

Veel sportief talent

Dat Tielt heel wat over heel wat sportief talent beschikt werd duidelijk toen alle regionale, provinciale en nationale kampioenen op het podium werden geroepen. Niet alleen de traditionele sporten zoals atletiek, basketbal, volleybal, judo en gymnastiek kregen de nodige aandacht, maar ook het floorball, een sport waarin de Tieltse Fireballclub uitblinkt, werd in de kijker gezet.

Het hoogtepunt van de avond werd de verkiezing van de sportman, sportvrouw, sportploeg en beloftevolle jongere van het jaar. Rudi Van Bruwaene werd door de Sportdienst verkozen tot sportman van het jaar. Als lid van AV Molenland liep Rudi op 1 september 2022, tevens zijn 70ste verjaardag, de 100ste marathon uit zijn carrière. Triatlete Annelien Verheye, aangesloten bij Inofec Triathlon Team, mocht eveneens het podium op als sportvrouw van het jaar.

Perfect parcours

Judoka Thomas Van Hecke werd verkozen tot beloftevolle jongere. Hij werd in 2022 provinciaal, Vlaams en Belgisch kampioen bij de U18 -73kg. Hij legde op de weg naar deze drie titels telkens een perfect parcours af: geen enkele tegenscore en iedere kamp gewonnen met ippon. Puur sportief gezien is dit de beste Tieltse prestatie van het jaar.

De verkiezing van de Tieltse sportploeg van het jaar werd een bijzonder spannende verkiezing. Uiteindelijk haalde Basket Midwest Tielt One het nipt van de herenploeg van Tievolley Tielt.

Sportverdienste

Ook Rodney Vandemoortele, lid van Karateclub Seikan, werd in de bloemetjes gezet. Hij kreeg in 2022 de Yudansha of the Award, een prijs voor een zwarte gordel die zich in het vechtsportmilieu verdienstelijk heeft gemaakt. Een eervolle titel die hem in Tielt ook de prijs voor sportverdienste opleverde. (GD)