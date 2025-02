Tielt huldigt de sportkampioenen

In de Europahal vond het Gala van de Tieltse Sportprijzen plaats. Naast de traditionele huldiging van de regionale, provinciale, Vlaamse en nationale kampioenen werden ook de sportman, sportvrouw, sportploeg, beloftevolle jongere en beloftevolle sportploeg van het jaar verkozen. Daarnaast werd ook de prijs voor Sportverdienste uitgereikt.

Het Gala van de Tieltse Sportprijzen is altijd een heel druk bijgewoond evenement in de Europastad. Dit keer werd echter voor een ander concept gekozen. Geen centrale gast meer, maar een aantal randactiviteiten in de vorm van een sportkafee en een quiz kleurden een avond vol kampioenen en prijzen. Het geheel werd, net als vorig jaar, aan elkaar gepraat door Sporza-journalist Rutger Vanseveren.

Nadat alle regionale, provinciale, Vlaamse en nationale kampioenen werden gehuldigd, volgde als hoogtepunt de verkiezing van de sportman, sportvrouw, sportploeg, beloftevolle jongere en beloftevolle sportploeg van het jaar. Brent Wyffels, die jarenlang actief was voor TZK Waterpolo, verkaste afgelopen zomer als eerste Tieltenaar ooit naar Moeskroen, de absolute topclub in België. Hij werd verkozen tot sportman van het jaar.

Bij de vrouwen viel die eer te beurt aan Anke Van Quatem. Ze zwemt bij TiMe Swimming Team en is gespecialiseerd in het openwaterzwemmen. In 2024 werd ze West-Vlaams kampioene op de 1.000 en de 5.000 meter en daarnaast ook nog Belgisch kampioene op de 5.000 en 7.500 meter.

Badmintonclub BC Tielt mag zich een jaar lang sportclub van het jaar noemen. Zij werden met een gemengd team kampioen in de derde Liga en promoveerde dan ook naar de tweede Liga.

Karateka Levi Chevrolet, aangesloten bij JKA Ieper-Rumbeke, werd verkozen tot beloftevolle jongere. Op het Vlaams kampioenschap pakte hij goud op het onderdeel Kata en zilver op het onderdeel Kumite. Daardoor werd hij ook uitgeroepen tot algemeen Vlaams kampioen. Op het BK behaalde hij ook nog eens brons op de Kata. De U18 van TZK waterpolo werd ook nog gevierd als beloftevolle sportploeg van het jaar. Tot slot ging de prijs voor sportverdienste naar Marino Roets. Hij haalde afgelopen jaar goud op het WK Downhill met de E-bike. Hij werd eveneens voor de vierde opeenvolgende keer Belgisch kampioen. (GD)