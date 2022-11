Tielt huldigt de Sint-Elooidekens

De Tieltse dekens van Sint-Elooi werden door het stadsbestuur ontvangen op het stadhuis. Eindelijk, want 2021 was een jaar in mineur voor de traditionele Sint-Elooivierders, want enkel in Kanegem kon men in aangepaste omstandigheden de dekenviering laten plaatsvinden.

Zo zullen enkele dekens hun titel maar zes maanden kunnen dragen, anderen kregen er nog een jaartje bij. Een andere unieke gebeurtenis was het feit dat Greet Vanrenterghem zich de eerste vrouwelijke Deken van Sint-Elooi mag noemen. Geert Coene en Gert Van Ryckeghem namen dit jaar hun functie terug op in Aarsele, waar de viering op zaterdag 3 december zal plaatsvinden.

Nu zaterdag is het feest in Kanegem voor Jan Meheus en Stijn Verhalle. In Schuiferskapelle was er dit jaar geen deken.

(foto WME)