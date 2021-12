Tielt bundelt welzijnsvoorzieningen onder de noemer Welzijn Tielt: “De drempel voor de mensen verlagen”

Vanaf januari worden de sociale dienst van het OCMW en het Sociaal Huis ondergebracht onder één enkele noemer: Welzijn Tielt. Naast een nieuwe naam krijgt de bundeling van welzijnsvoorzieningen ook een nieuwe website, een nieuw logo en een eigen huisstijl.

Zo wil het stadsbestuur ervoor zorgen dat inwoners op een discretere manier gebruik kunnen maken van de sociale voorzieningen. “Neem nu het OCMW. De naam OCMW heeft een beetje een negatieve connotatie, die de mensen afschrikt”, stelt schepen van Sociale Bijstand Roos Tack (CD&V). “Door voor een nieuwe naam te kiezen zorgen we voor meer discretie. Zo hopen we de drempel voor de mensen om er binnen te stappen te verlagen.”

Met Welzijn Tielt wil Tack er ook voor zorgen dat mensen die hulp- en dienstverlening nodig hebben, gemakkelijker hun weg vinden in het kluwen van voorzieningen. “Veel mensen vinden immers maar moeilijk hun weg in de wirwar van diensten, instellingen, voorzieningen en reglementeringen. Met Welzijn Tielt willen we ons tot elke Tieltenaar richten en proberen hen zo goed mogelijk wegwijs te maken in het aanbod aan hulp- en dienstverlening”, aldus Tack.

Bij een nieuwe naam hoort een nieuw logo en een nieuwe huisstijl. Zo ook bij Welzijn Tielt. “Het logo werd ontworpen door de stadsdienst en bestaat uit een combinatie van een frisgroene tint en de typische rode stadskleur. Goed voor een krachtige combinatie die warmte uitstraalt”, duidt Tack. “In het nieuwe logo kan je ook twee personen herkennen: bovenaan in het groen een Tieltenaar die hulp zoekt of een vraag heeft, onderaan in het rood de welzijnsdienst die een helpende hand aanbiedt. De tekstballon verwijst dan weer naar dialoog en respectvol omgaan met elkaar.” Vanaf januari lanceert Welzijn Tielt ook zijn gloednieuwe website www.welzijntielt.be.

Voor Tack was het haar laatste realisatie als schepen. Vanaf januari wordt ze in het schepencollege immers vervangen door Klaas Carrette (CD&V). “Ik ben dan ook blij dat ik mijn ambtstermijn op deze manier kon afronden”, besluit ze. (TM)