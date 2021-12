Tielste Kerscorrida gaat niet door

Voor het tweede jaar op rij komt er geen Kerstcorrida in Tielt. Nadat het overlegcomité vrijdag aankondigde dat er verstrengingen komen voor de organisatie van evenementen in open lucht, besliste stad Tielt, in samenspraak met organisator AV Molenland, om zelf de stekker uit het evenement te trekken. “Vooral op logistiek vlak was de organisatie niet meer haalbaar”, aldus Karel Cannaert.

Traditioneel wordt op tweede kerstdag in Tielt de Kerstcorrida gelopen. Deze wedstrijd kan ieder jaar opnieuw op heel wat deelnemers rekenen en het evenement maakt ook deel uit van het mooie Kerstprogramma waarmee Tielt telkens opnieuw uitpakt. Jammer genoeg beslist corona er nu al voor het tweede jaar op rij anders over en moet het evenement noodgedwongen worden opgedoekt. “Het zat er eigenlijk al een tijdje aan te komen”, zegt Karel Cannaert, voorzitter van organisator AV Molenland.

“De coronacijfers zitten al een hele periode in stijgende lijn en de strengere maatregelen die vrijdag werden opgelegd voor de organisatie van evenementen gaven de doorslag. In theorie mocht het evenement doorgaan, maar heel het parcours moest worden afgesloten en op elk kruispunt moesten er covid-scanners komen. Dat betekende dat we nog eens een veertigtal bijkomende medewerkers moesten zoeken en dat is gewoon niet haalbaar. Het is bijzonder spijtig voor ons, maar vooral voor de vele lopers die elk jaar opnieuw deelnemen. Ik weet dat die enorm ontgoocheld zullen zijn, maar deze moeilijke beslissing is genomen in samenspraak met Stad Tielt.”

“Zelfs al zouden we de nodige extra medewerkers vinden, dan nog is het hele systeem niet waterdicht. Wat doe je bijvoorbeeld met de mensen die wonen in de straten langs het parcours? Mogen die dan tijdens de duur van de wedstrijd niet uit hun woning? Mogen zij dan ook geen bezoek ontvangen? Dat is in de praktijk allemaal heel moeilijk te organiseren. Bovendien zou ik het ook niet op mijn geweten willen hebben, dat er bijvoorbeeld begin januari een grote stijging van het aantal coronagevallen is in de streek van Tielt is en dat er dan naar de Kerstcorrida wordt gewezen.”

De annulatie van de Kerstcorrida is ook op financieel vlak een serieuze streep door de rekening voor AV Molenland. “Dat zal allemaal nog moeten berekend worden en daar heb ik momenteel nog geen zicht op. Sowieso lopen we als club heel wat inkomsten mis, maar daarnaast zitten we ook met een aantal contracten. De deelnemers die al ingeschreven hebben, zullen we moeten terugbetalen en we zullen ook contact moeten opnemen met al onze sponsors. Geen idee ook hoe die allemaal gaan reageren en wat dit voor gevolgen zal hebben.”

“Ik denk dat er nog heel wat eindejaarscorrida’s zullen worden afgelast om dezelfde reden. Ik hoorde dat de Kerstcorrida van Deerlijk ook niet doorgaat. Zij bieden een alternatieve jogging aan, maar zoiets zien wij niet zitten. We moeten nu noodgedwongen al uitkijken naar een hopelijk coronavrije editie in 2022”, besluit hij. (GD)