Tiebe wil de nieuwe Prins Carnaval worden: “Carnavalskriebel sinds kleins af aan”

De Orde van de Hommelknop hoopt om op zaterdag 15 maart hun nieuwe Prins Carnaval te kronen. Kandidaat Tiebe en zijn running mate Sharaya zullen er het beste van zichzelf geven. “Als hofmaarschalk van huidig Prins Carnaval Marco heb ik de smaak volledig te pakken”, zegt Tiebe.

Tiebe Deman stond vorig jaar nog als running mate van kandidaat Prins Carnaval Marco het beste van zichzelf te geven om Marco zijn overwinning binnen te halen. “Dat was heel leuk. Door hofmaarschalk van Prins Carnaval Marco te zijn is de goesting echt wel gegroeid om ook zelf de stap zetten, maar de carnavalskriebel is er eigenlijk al van jongs af aan. Als klein jongetje vond ik de Keikoppencarnavalsstoet echt machtig. Prins Carnaval met snoep zien gooien vond ik fantastisch, en toen dacht ik al dat het leuk zou zijn om zelf Prins Carnaval te mogen zijn. Nu zet ik dus de stap om dat realiteit te laten worden”, zegt Tiebe (19), geboren en getogen in Poperinge. Hij volgt de opleiding zorg in het Lodewijk Makeblijde College. Hij is lid van de Orde van de Flodders.

Zijn running mate is Sharaya Verbrugge (23), de tweelingzus van kandidate Prinses Carnaval Sharissa. “Door de verkiezing van Prinses Grietje ben ik in Poperinge beland. Bij Prinses Griet en Prins Wim ben ik heel vaak en ik voel me ook echt wel thuis in Poperinge”, zegt Sharaya, die ook lid is van de Orde van de Flodders.

De Orde van de Hommelknop heeft ook dit jaar maar één kandidaat, maar dat geeft geen zekerheid op een nieuwe Prins Carnaval. Tiebe moet 75 procent halen om de titel te kunnen in de wacht slepen. In zaal Maeke Blyde start de Prins Carnaval-verkiezing op zaterdag 15 maart om 19.33 uur. “We beginnen met een voorstellingsproef, gevolgd door een algemene proef. Tiebe en Sharaya weten de week voor de verkiezing welk liedje ze op een zo origineel mogelijke manier live moeten brengen. Daarna volgt nog een supportersproef en de muzikale proef. Tijdens die laatste proef staan muziek, decor en show brengen centraal. Er is ook een stemming in de zaal”, zegt Sandro Nevejans van de Orde van de Hommelknop, de organisatie achter de Prins Carnaval-verkiezing.

“Er waait een nieuwe wind binnen het bestuur. Dit jaar is er een nieuwe steek (driekantige hoed, red.) en een nieuwe kostuum voor onze Prins Carnaval. Kandidaten voor de verkiezing in 2026 zijn zeker welkom, we staan open voor alle creatievelingen”, aldus Prins Sandro. “Carnaval moet voor jong en oud zijn. Iedereen is van harte welkom op de verkiezingsavond. Ik zal er voor alle aanwezigen en mezelf een leuke avond van maken”, vult kandidaat Tiebe aan. Een ticket kost 6 euro in voorverkoop bij Tiebe en 7 euro aan de deur.