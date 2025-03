Tiebe is de nieuwe Prins Carnaval: “Van hofmaarschalk naar dé prinsentitel”

De Orde van de Hommelknop ging zaterdagavond op zoek naar de nieuwe Prins Carnaval van Poperinge. Kandidaat Tiebe was de enige kandidaat en verzorgde, samen met zijn running mate Sharaya, een avond vol ambiance en plezier.

De 19-jarige Tiebe Deman stond vorig jaar nog als running mate van kandidaat Prins Carnaval Marco op het podium. Het duo gaf het beste van zichzelf en kreeg later op die avond de titels van Prins Carnaval en hofmaarschalk toegewezen. Zaterdagavond wilde Tiebe zich graag promoveren van hofmaarschalk naar de nieuwe Prins Carnaval. “Door hofmaarschalk van Prins Carnaval Marco te zijn, had ik de goesting echt wel te pakken. Ik wilde de stap zetten om Prins Marco op te volgen”, zegt de Poperingenaar. Hij volgt de opleiding zorg in het Lodewijk Makeblijde College. Hij is lid van de Orde van de Flodders.

Hofnar

Zijn running mate is Sharaya Verbrugge (23), de tweelingzus van de kersverse Prinses Carnaval Sharissa. Ook Sharaya is lid van de Orde van de Flodders. Ondanks de enthousiaste inzet van Sharaya en Tiebe was het niet zeker dat er een nieuwe Prins Carnaval zou verkozen worden. Tiebe moest 75 procent halen om de titel in de wacht te slepen. Voor de voorstellingsproef kreeg Tiebe 159 op 200 van de jury. Voor de algemene proef 154/200 en voor supportersproef kreeg hij alle punten, want die kon hij klaren in 30 minuten en enkele seconden in de plaats van de voorziene 60 minuten.

(lees verder onder de foto’s)

Tiebe is de nieuwe Prins Carnaval Tiebe. © LBR

Prins Carnaval Tiebe en zijn hofmaarschalk Sharaya. © LBR

De jury beloonde Tiebe met 185 op 200 voor zijn muzikale proef. “Mijn muzikale stunt had als thema ‘de nar’. Ik was hofnar van Prinses Grietje, dus dat was een beetje de aanleiding. Maar ik koos het ook onder het motto ‘zot zijn doet geen zeer’”, aldus de kersverse Prins Carnaval Tiebe. Voor de stemmen in de zaal kreeg hij 172 op 200. Voor Tiebe werd er een eindtotaal van 87 procent neergeschreven.

Unicum

Prins Carnaval steekt dit jaar in een nieuw jasje. Prins Tiebe kreeg een nieuwe steek (driekantige hoed, red.) en een nieuw kostuum. “Een unicum. We hebben kosten noch moeite gespaard voor onze Prins Carnaval”, zegt Lieven Ryckbosch van de Orde van de Hommelknop. Tiebe moest op de verkiezingsavond eerst aftreden als hofmaarschalk en daarna werd hij gekroond tot de nieuwe Prins Carnaval. Ook Prins Marco moest aftreden als huidig Prins Carnaval en dat was een emotioneel moment voor zowel Prins Marco als Tiebe.

“De verkiezingsavond zelf heb ik volledig anders beleefd en het was extra speciaal om het vanavond als kandidaat Prins Carnaval te beleven en nu ook de titel in de wacht te slepen”, zegt Prins Tiebe. “De avond is vlot verlopen, maar de stress was er wel. Ik ben uiteraard heel blij dat het ons gelukt is. Nu gaan we richting het carnavalsweekend en ik ben ervan overtuigd dat het fantastisch zal worden.”

Noteer alvast het Keikoppencarnaval in de agenda. Van donderdag 27 tot en met zondag 30 maart valt er opnieuw heel wat carnavalsplezier te beleven in de Hoppestad. De bekende Kindercarnavalsstoet en de Keikoppencarnavalsstoet, maar ook het Masjer’n, de 3-sterren cafés en een saffelavond staan op het programma.