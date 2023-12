Ticketverkoop ontploft na winst van Guga Baúl in De Slimste Mens

De winst van Guga Baúl in De Slimste Mens ter Wereld blijft nazinderen. De 5 XXL-shows van ‘Badje vol met stroop’ zijn er geen tijd 14 (!) geworden.

Met een meesterlijke zet kroonde Guga Baúl zich tot donderdagavond tot De Slimste Mens ter Wereld. Hij speelde bijzonder beheerst en kalm, al lag dat vooral aan de vermoeidheid vertelde hij aan De Krant van West-Vlaanderen. Een lange vakantie zat er niet in, want Guga toert momenteel nog met ‘Badje vol met stroop’, een show dat een eerbetoon is aan Urbanus, zijn twee bekendste films en bij uitbreiding het Vlaamse televisielandschap.

Onlangs kondigde Guga en zijn kompaan Jonas Van Thielen nog aan dat ze volgend voorjaar vijf XXL-shows zouden doen. “We laten het publiek in het begin kiezen welke voorstelling ze willen zien, deze waar we Hector gebruiken als kapstok of Koko Flanel”, legde Jonas uit bij ons. “In het begin waren er nog veel gelijkenissen tussen de shows, maar intussen is dat voor 70 procent een andere show. Na de vele vragen opteerden we om er één lange show van te maken.”

De show is een eerbetoon geworden aan hun grote held Urbanus. © Pieter Verhaeghe

De passage van Guga ging niet onopgemerkt voorbij – daar konden zijn twee voorgangers al over meespreken – waardoor de ticketverkoop de lucht ingeschoten is. Van de oorspronkelijke vijf voorstellingen zijn er intussen al veertien gepland: vier keer in Capitole Gent, drie keer in Trixxo Theater Hasselt, twee keer in Stadsschouwburg Antwerpen en twee keer in Kursaal Oostende. Daarnaast staan ook Brugge, Mechelen en Leuven op het tourschema.

Tickets en info: www.comedyshows.be.