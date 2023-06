Ticketverkoop gestart voor openluchtcinema in Kortrijk en deelgemeenten

De openluchtcinema, georganiseerd door Kunstencentrum BUDA en ontmoetingscentra, is toe aan z’n vijfde editie. Op het programma staan negen films. De tuin van Broelkaai 6 in Kortrijk wordt deze zomer zelfs omgetoverd tot een ZOMERtuin, waar de jaarlijkse openluchtfilms opnieuw een plekje hebben. “Het programma is een mix van schattige animatie, spannende thrillers, muzikale reizen, grappige horror en grote Oscarwinnaars”, zegt filmprogrammator Kevin Decoster.

Kunstencentrum BUDA verwelkomt filmliefhebbers drie weken lang op dinsdag- en woensdagavond in de tuin van Broelkaai 6. Die wordt vanaf 18 augustus tot en met 18 september omgetoverd tot zomerbar ‘ZOMERtuin’, een verborgen groene parel vlakbij de historische Broeltorens. De deuren voor de openluchtcinema gaan open vanaf 20 uur. De films starten telkens om 21 uur. Tickets kan je reserveren via www.buda.be (2 euro administratiekost per ticket met maximum 5 tickets per reservatie).

“De openluchtcinema is de perfecte gelegenheid om samen te genieten van film, vrienden en een warme zomeravond. Zo brengen we cinema en cultuur op een zeer laagdrempelige manier letterlijk naar buiten”, zegt schepen van Evenementen Kelly Detavernier. De allereerste film die te zien zal zijn is de première ‘Marcel the Shell with Shoes On’ op dinsdag 22 augustus, gevolgd door ‘Nope’ op woensdag 23 augustus, een sciencefictionfilm naar aanleiding van een bevraging bij het publiek. Daarna geniet je op dinsdag 29 augustus van ‘La Nuit du 12’ en op woensdag 30 augustus van ‘Moonage Daydream’. In de laatste week kan je op dinsdag 5 september naar ‘Bodies Bodies Bodies’ kijken en op woensdag 6 september sluit het programma af met zevenvoudig Oscarwinnaar ‘Everything Everywhere All at Once’.

“De openluchtcinema is altijd een heel fijne en gezellige beleving. Er zijn stoeltjes aanwezig en mensen nemen vaak hun eigen dekentjes mee. De bar biedt verschillende dranken en enkele kleinere snacks. Een prachtige samenwerking tussen DURFBAR en BUDA. We zijn blij dat we dit opnieuw mogen organiseren in opdracht van de stad. Het is een leuke aanvulling en je bereikt ander publiek”, zegt Kristof Jonckheere, directeur bij kunstencentrum BUDA.

Ook in deelgemeenten

Deelgemeenten Rollegem, Bissegem en Marke bieden in de ontmoetingscentra eveneens openluchtcinema aan op vrijdag en zaterdag. Zij brengen er respectievelijk ‘Onze Natuur’ (8 juli OC Rollegem), ‘Close’ (14 juli OC De Troubadour Bissegem) en ‘Elvis’ (19 augustus OC Marke). “Drie topfilms die nog maar net uit de cinema zijn en dus heel exclusief in openlucht worden vertoond”, aldus Kevin. “En aan een even toegankelijke prijs”, vult Stephanie Demeyer, schepen van Ontmoetingscentra, aan. “Reserveren voor de film is aangewezen, maar de avond zelf kan je gerust ook nog langskomen.” De keuze van de films en de organisatie zijn in handen van de OC-raden. Meer informatie en tickets via www.kortrijk.be/openluchtfilm.

Genieten van ZOMERtuin

DURFBAR wordt van 18 augustus tot en met 18 september ZOMERtuin, de zomerequivalent van de WINTERTUIN op het Sint-Maartenskerkhof, met Joran Vanhoenacker aan het roer. “Een binnentuin voor iedereen in het midden van onze stad vlak naast de verlaagde Leieboorden. We hebben tal van zitmogelijkheden en er zal steeds achtergrondmuziek zijn. Op donderdag trekken we de livestream van Operatiekwartier door naar de tuin en op vrijdag volgen events met lokale dj’s. Op zaterdag en zondag kunnen kinderen overdag ravotten, schommelen of genieten van een ijsje. Ook zal je elk weekend kunnen genieten van de heerlijke creaties van een gepassioneerde kok.”

ZOMERtuin zal telkens open zijn van dinsdag tot en met zondag, met op dinsdag en woensdag openluchtcinema op reservering. Donderdag en vrijdag gaat de zomerbar open vanaf 15 uur tot 23 uur, op zaterdag en zondag vanaf 13 uur. Hou de Facebookpagina in de gaten voor verdere updates.