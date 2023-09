Ticketloket bootjesuitbater mag niet wat uitbreiden: “Het gaat maar om 40 centimeter en ik stoor hier niemand”

Het Brugs schepencollege heeft de aanvraag van bootjesuitbater Jos Michielsens, die zijn ticketloket aan het Huidenvettersplein met 40 centimeter in de breedte wil uitbreiden, geweigerd.

“Dat ticketloket staat er al 30 jaar en moet niet vervangen worden, maar mijn zoon Michiel wees me erop dat ik van 10 tot 18 uur in dat kotje zit en dat ik daarna thuis nog een uur of langer administratief werk moet doen. En er komt nog altijd meer papierwerk bij…Toen ben ik toch beginnen nadenken”, vertelt Jos Michielsens.

“Als dat ticketloket iets groter zou zijn, zou ik genoeg ruimte hebben om er met mijn laptop mijn administratief werk te doen. Dat zou me heel wat tijd besparen, maar blijkbaar is dat niet mogelijk. Het gaat nochtans maar om 40 centimeter en ik zit hier in een godvergeten gat, waar ik niemand stoor. In de buurt zijn er ondertussen terrassen bijgekomen, en dat mag wel.”

Beroep mogelijk

“Het gaat om een beschermd stadsgezicht en daarom zijn we verplicht om advies in te winnen bij het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed. Dat advies was negatief en het is een bindend advies. Er mag wel een ander hokje komen, maar het mag niet groter zijn dan wat er nu staat. Zelf vind ik het absurd dat men deze vergunningsaanvraag negatief adviseert, want het gaat maar om 40 centimeter, maar we kunnen niet anders dan hen daarin te volgen, want het gaat om Vlaamse wetgeving”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon.

“De weigering van de vergunningsaanvraag is deze week woensdag betekend, en Jos Michielsens heeft nu dertig dagen de tijd om beroep aan te tekenen bij de bestendige deputatie, maar die zal de vergunning ook weigeren”, weet schepen Demon, die niettemin van plan is om contact op te nemen met het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed.

“Ik weet nog niet of ik beroep zal aantekenen, en ik zal er ook mijn slaap niet voor laten”, reageert Jos Michielsens. “Ik heb echter gehoord dat men van het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed hier geweest is, maar ik heb niemand gezien, en dat is jammer, want ik had anders ‘face to face’ een en ander kunnen toelichten.” (CGRA)