Thyadro (9) maakt droom waar en zingt voor volle zaal: “Groot applaus was heel leuk”

Sinds januari 2023 is er in Basisschool De Toekomst in Avelgem een ‘dreamteam’ aan de slag om dromen van leerlingen waar te maken. De droombrievenbus, die op een centrale plaats in de school staat, zat na enkele dagen boordevol dromen. Een daarvan was van Thyadro Decourcelle (9) uit Sint-Denijs (Zwevegem) die een beroemd zanger wil worden.

“Het project kwam tot stand, omdat de school het belangrijk vindt dat leerlingen vragen durven stellen én dat leerlingen zichzelf durven zijn. De boodschap van het dreamteam is vooral: elke leerling is uniek en heeft zijn eigen talenten. Met de dromenbus proberen we elke maand twee dromen te vervullen, die uitgewerkt worden in een video en zo een leerling eventjes in de spotlights zetten”, verduidelijkt Laura Lodewijckx van het dreamteam.

De droom van Thyadro Decourcelle (4de leerjaar B) was ‘een beroemde zanger worden’. Thyadro nam samen met bekende Vlaming en hypnotiseur Patrick PickArt een filmpje op onder leiding van het dreamteam van De Toekomst. Het filmpje zal via de digitale kanalen van de school worden verspreid. Thyadro kon alvast eens proeven van het leven als een beroemde zanger met een live optreden voor een volle zaal en een publiek dat helemaal uit z’n dak ging.

Twee liedjes

“Een tweetal weken geleden stak ik mijn droom in de bus”, glundert de 9-jarige Thyadro. “Ik droom ervan een beroemd artiest te worden. Dat ik dit kon en mocht doen, was super. Alle kinderen van onze school, van het eerste tot en met het zesde leerjaar, waren aanwezig. Ik mocht twee liedjes zingen: ‘Ik ga zwemmen in Bacardi Limon’ en ‘O lieve oma’, mijn eigen liedje. Een Nederlandse zangeres schreef dit liedje voor mij. Daar ben ik heel trots op. Nadien volgde een groot applaus, en dat was heel leuk. Ik zing graag Nederlandstalig, maar ook Engels. Ik volg zangles bij juf Lien waardoor het al veel beter gaat. Dit is voor herhaling vatbaar.”

“Op 7 juni word ik 10 jaar. Dit mag ik vieren met mijn eigen fanbal op 17 juni. Daar zullen ook andere zangers aanwezig zijn. Frank Valentino, Danny Diëgo en Phil Kevin zullen mee zorgen voor een groot feest”, lacht hij.

Voetbal

“Naast zingen heb ik nog een grote passie, voetballen. Ik speel bij de U10 van Heestert waar ik mee moet zorgen voor de doelpunten. Dit seizoen trof ik al vijf keer raak. We trainen wekelijks twee keer en dit samen met een wedstrijd en mijn zingen maakt dat ik een goed gevulde agenda heb”, besluit Thyadro.