Thûs Poperinge vzw verhuist naar Doornstraat 18: “Nieuwe locatie heeft heel wat mogelijkheden”

Thûs Poperinge vzw werd in augustus 2021 opgericht om het sociaal contact te bevorderen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Wat startte met lotgenoten wandelingen, groeide op zeer korte tijd uit tot een gezellig buurthuis. De vereniging verhuist nu naar een nieuwe locatie langs de Doornstraat 18.

“Na een jaar werd het tijd om op zoek te gaan naar een grotere locatie wegens het groeiend aantal leden dat langskomt naar onze activiteiten. Er worden ondertussen twee- à driemaal per week activiteiten aangeboden waarop toch gemiddeld een 15-tal leden telkens op afkomen. Ons totaal bereik bedraagt nu zo’n 20 leden. Onze locatie in de Engelstraat werd hiervoor veel te krap”, vertelt oprichter en ervaringsdeskundige Patrick Samyn. “Voornamelijk mensen uit de buurt vinden hun weg naar ons. Mensen die op een of andere manier nood hebben aan een losse babbel en sociaal contact om even hun eigen zorgen te vergeten. Er zijn spontane aanmeldingen, maar ook zeker via doorverwijzers zoals voorzieningen voor personen met een psychische kwetsbaarheid of sociale dienst van Poperinge”, vertelt Patrick.

“We zijn geen therapeuten of specialisten die een behandelschema voorleggen. We zijn ook geen vast onderdeel hiervan. We werken niet met professionals, al heeft elk bestuurslid wel beroepsmatig een link met buurten of deze specifieke doelgroep alsook sommige vrijwilligers. Ons aanbod bestaat voornamelijk uit vrijetijdsactiviteiten, zoals samen koken, knutselen, spelletjes spelen, wandelen…”

Extra atelier

Toen de huidige locatie wat uit zijn voegen barstte, klopte de vereniging aan bij het lokaal bestuur. “Zij ondersteunen onze werking sinds de start en zagen ook onze werking maand na maand groeien. Ze hadden een leegstaand pand in de Doornstraat 18 die wel geschikt leek voor onze werking. Na een kort bezoek waren we volledig overtuigd. Het is niet alleen een gezellige woning niet ver gelegen van onze oorspronkelijke ligging, maar achteraan heeft het ook nog een extra atelier waar we ook heel wat activiteiten kunnen inplannen. Het huis heeft heel wat meer mogelijkheden wat ons doet dromen naar uitbreiding in onze activiteiten.”

De ambitie van Thûs Poperinge is groot. “We wensen voor onze leden een laagdrempelige buurt met maximale kansen. Daarom kijken we ook iets verder en nemen we deel aan twee subsidieprojecten van de Koning Boudewijnstichting. De ene omtrent doelgerichte zorg, waarbij we aan de hand van tools proberen te achterhalen hoe we aan de slag kunnen met de persoonlijke wensen van onze leden. Het andere project heet Buurten op den buiten, met dit project wensen we onze werking wat buiten onze eigen muren te organiseren. Samen met de buurt tuinieren, koken en eten, is het doel in dit project. Verder worden we ook gesteund door Welzijnszorg, CERA en enkele loyale sponsors waarvoor we zeer dankbaar zijn”, vertelt bestuurslid Maddy Decroix. Ze verzorgt de administratie van de vereniging.

“De dagelijkse werking van Thûs Poperinge nemen Patrick en zijn echtgenote Ingrid Ruckebusch op zich, samen met heel wat onmisbare vrijwilligers”, vult bestuurslid Valentine Techel aan. “Ik help mee in de administratie en de ondersteuning van de vrijwilligerswerking. Bij deze nog een warme oproep naar extra vrijwilligers om onze werking verder te helpen uitbouwen.” Interesse? Neem contact op via vzw.thus@gmail.com. De werking kan je ook volgen via de Facebookpagina Thûs Poperinge. De vereniging kan je ook steunen via Trooper.be tijdens je online boodschappen.