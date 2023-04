Thuiszorgdiensten krijgen eigen vleugel in woon-zorgcentrum: “Eerste indruk is heel belangrijk”

In april verhuizen de thuiszorgdiensten De Misthoorn, het kortverblijf en dagcentrum in het woon-zorgcentrum Maria Rustoord in de Weststraat in Ingelmunster naar een eigen vleugel van dit imposante gebouw. “Thuiszorg is belangrijk en dus moeten we onze diensten hierrond meer ontwikkelen”, zegt Sabine Lampaert.

Directeur Wonen, Leven en Zorg Sabine Lampaert gaf toe dat men in het woon-zorgcentrum de jongste tijd merkte dat thuiszorg aan belang wint. “De mensen blijven langer thuis, zodat we ervoor moeten zorgen dat we onze ondersteunde thuiszorgdiensten meer ontwikkelen. De Misthoorn is een dienst die aan huis gaat om mensen met dementie te begeleiden. Ons dagcentrum is toegankelijk voor mensen die begeleiding nodig hebben. Ons kortverblijf is er voor mensen die een beperkte periode een familielid naar de revalidatie sturen”, vertelt Sabine.

Impact van corona

“Het is heel belangrijk dat wij daar meer op gaan inzetten, omdat dit ook de eerste kennismaking is met ons woon-zorgcentrum. We moeten ervoor zorgen dat de mensen een goed zicht krijgen op onze werking, zodat later de stap naar ons woon-zorgcentrum niet zo groot is. We merken nu dat De Misthoorn en ons kortverblijf goed scoren, maar ons dagcentrum moeten we een weer op de rails krijgen. De reden? Door corona konden de mensen niet meer langskomen en dus schakelden ze Familiehulp of eigen familie in. Ook na de pandemie bleven ze dat doen. Door de samenwerking van De Misthoorn en het kortverblijf kunnen we ons dagcentrum opnieuw in de belangstelling plaatsen en de bezetting doen stijgen.”

Aparte activiteiten

In april worden al die thuiszorgdiensten samengevoegd in het woon-zorgcentrum, omdat me vastelde dat het vaak om dezelfde mensen gaat. “De mensen die naar De Misthoorn komen, maken ook vaak gebruik van ons dagcentrum en komen eveneens naar het kortverblijf. We gaan al die diensten samen plaatsen in een vleugel van ons gebouw. De vorige locatie van het dagcentrum was ook niet slecht, maar nu beschikken we over meer ruimte. We hebben hier zelfs twee ruimtes. Mensen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen we nu apart begeleiden en andere activiteiten aanbieden. Dat is minder belastend voor de mensen die mentaal nog sterker zijn. Het was soms lastig als mensen met dementie en anderen bij elkaar zaten. Nu beschikken we over twee ruimtes en dat is een groot voordeel”, stipt Sabine aan.

“In ons dagcentrum zitten we aan een gemiddelde van 25 à 30 personen per dag, maar we kunnen tot 40 bezoekers gaan. Ons kortverblijf telt 10 kamers, De Misthoorn zit afwisselend met een bestand van zo’n 60 cliënten. De mensen mogen op jaarbasis 90 dagen van ons kortverblijf gebruik maken. Wanneer maken mensen gebruik van kortverblijf? Dat is voor een revalidatie na een ziekenhuisopname of wanneer de partner bijvoorbeeld een operatie moet ondergaan en men zelf niet alleen thuis kan verblijven. Of als een mantelzorger op reis gaat. Wil je naar het kortverblijf komen, dan reserveer je best op tijd een kamer. Tijdens de winter en in de zomervakantie wanneer familieleden op reis zijn zijn de kamers vlug bezet.”

Geen zorgen meer

“We maakten al mee dat mensen naar het kortverblijf kwamen, zich hier goed voelden en dus ook in ons woon-zorgcentrum verder bleven wonen. Ze moeten zich nergens nog zorgen om maken. Hier zit alles in het pakket. Gedaan met boodschappen doen, wachten op de thuisverpleging,… Het is dus belangrijk dat hun eerste indruk goed is over ons kortverblijf. De meeste mensen komen binnen op vraag van het ziekenhuis of de huisarts. Wie het wenst, kan ook zelf contact opnemen met ons algemeen nummer 051 30 48 41 en vragen naar de sociale dienst, waarna ze worden verder geholpen. Ze worden – indien gewenst op de wachtlijst van het woon-zorgcentrum geplaatst en kunnen gebruik maken van een van de ondersteunde thuiszorgdiensten.” (Patrick Depypere)