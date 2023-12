Thuiszorgdiensten Kotee brengen warme kerstperiode

Thuiszorgdiensten Kotee van Motena organiseren twee warme initiatieven naar aanleiding van de komende feestdagen. Enerzijds is er een kerstboomactie anderzijds is er ook de mogelijkheid om op kerstavond van een lekker kerstdiner te genieten.

Een gezellige kerst met Kotee, onder die naam organiseert de klusdienst van Kotee hun kerstboomactie. De medewerkers gaan kerstbomen leveren en plaatsen, vooral gericht bij mensen die dit zelf niet meer kunnen. Als extra service bieden ze de mogelijkheid om de boom met eigen kerstversiering gratis te laten versieren door vrijwillige medewerkers van Kotee.

Maar dat is niet het enige initiatief. Wie dat wenst kan ook genieten van een lekker kerstdiner op kerstavond. “Iedereen verdient toch een warme kerstavond”, zeggen schepen en Motenavoorzitter Bart Wenes en Koteedirecteur Soetkin Kesteloot. “Daarom willen we ook kwetsbare mensen een gezellige kerst bezorgen aan de hand van een kerstdiner in dienstencentrum Jeun Ten Elsberge. Voor wie niet zelf in Ten Elsberge kan geraken, bieden we vervoer aan met het busje.”

Extra warmte

Martha Marreel (90) en Koteemedewerkers Stefanie Wynants en Bert Gillis zijn de initiatiefnemers van de kerstboomactie en het kerstdiner. “Toen ik in januari 2019 mijn man verloor, wilde ik op het einde van het jaar geen typisch familiekerstfeest”, gaat Martha Marreel even terug in de tijd. “Het zou een avond worden met te vaak droevige momenten. Daarom besloot ik samen met Stefanie en met de hulp van Kotee een kerstdiner op het getouw te zetten. En dat sloeg meteen aan want we mochten 80 personen verwelkomen. Tussen de gerechten door klinken er kerstliedjes en we zorgen voor een echte kerstsfeer met extra menselijke warmte.”

Het belooft alvast een gezellige én lekkere avond te worden. Na een aperitief met hapjes volgt een zeevruchtentaartje en daarna een parelhoenstoofpotje. Als dessert is er een ijstaart met koffie. Het kerstdiner kost 30 euro en er moet ingeschreven worden voor 18 december. Dat kan op 051 27 27 10 of via tenelsberge@ldcjeun.be. Voor het leveren en plaatsen van een Nordmann kerstboom op een houten kruis betaalt men 60 euro.