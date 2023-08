Thuisverplegers ondervinden veel moeilijkheden door mobiliteitswijziging in centrum Oostende: “We moeten zorgaanvragen weigeren”

Thuisverplegers in Oostende zijn niet te spreken over de wijzigingen in het parkeer- en mobiliteitsbeleid van de stad. Zo werd recent nog gekozen om meer voetgangerszones in te voeren om automobilisten uit de binnenstad te weren. Wij spraken met vier thuisverpleegkundigen over hun ervaringen. “Ik moet zorgaanvragen weigeren omdat we er gewoon niet meer geraken.”

Als we het signaal krijgen dat het voor zorgverleners dezer dagen moeilijk werken is in de Oostendse binnenstad bellen we even rond bij thuisverpleegkundigen om te luisteren of deze ervaring algemeen gedragen wordt. En opvallend genoeg zijn de mensen die we opbellen het meteen eens.

“Het is een groot probleem”, zegt ook Tommy van Thuisverpleging aan Zee. “Er is maar een beperkt aantal plaatsen en die zijn heel verspreid. Een kaart voor zorgverstrekkers kost 200 euro om overal te kunnen parkeren zonder te betalen. Wij zijn echter actief in meerdere gemeenten en overal is er een ander systeem. Dat maakt het er niet gemakkelijker op. En dat gewoon om ons werk te kunnen doen. Vroeger was er ook nog wat begrip bij de parkeerwachters voor onze job, maar daar is nu weinig van te merken.”

Met de fiets

Dat horen we ook bij Vicky Sinnaeve van Thuisverpleging Oostende. “Ik had op een gegeven moment zoveel boetes dat ik nu een garage huur en met de fiets zoveel mogelijk patiënten probeer te bezoeken. Ambtenaren houden tegenwoordig geen enkele rekening met de moeilijkheden waar wij op stuiten. Het is zodanig erg dat ik bijna geen avondronde doe. Ik vind ook geen collega’s die willen overnemen in het centrum. Ze willen niet de ene boete na de andere krijgen. Ik heb al hele discussies gehad met het stadsbestuur en hen uitgenodigd om mee de baan op te gaan, maar ik heb nog altijd niemand gezien”, klinkt het ontgoocheld.

Duur

Het is op deze manier echt niet meer leuk om te werken. “Het is tegenwoordig zoeken hoe je ergens kan geraken en dat terwijl je 26 patiënten op een ochtend moet bezoeken. Dat is zo frustrerend. Je verliest er veel tijd mee en het kost ons enorm veel geld. Je hebt zones om 20 minuten te parkeren, maar van zodra er iets gebeurt zit je daar al over en krijg je een boete. Zo’n abonnement van 200 euro is ook ongelofelijk duur.”

“De inwoners die zorg nodig hebben zijn het slachtoffer van dit verhaal”

Vicky vindt geen personeel meer om in het centrum te werken. “Sollicitanten willen dit bij voorbaat al niet doen. De inwoners die zorg nodig hebben zijn het slachtoffer van dit verhaal. Het is ook niet alleen een verhaal van zorgverstrekkers, ik hoor hetzelfde verhaal bij mensen die werken moeten uitvoeren in het centrum”, zegt Vicky nog.

Ook collega’s van Tommy gebruiken soms de fiets. “Dat is ook een goede oplossing. Zeker in de zomer. Bij mooi weer geraak je anders toch moeilijk op je bestemming omdat het zo druk is. We hebben ons aangepast. De mobiliteit dwingt er ons ook wat toe. Op drukke zomerdagen is dat sowieso de beste oplossing.”

Privacyregels

Het is echter nog voor iedereen een optie. “Ik heb in het verleden ook de bakfiets van Oudenburg naar Oostende genomen om mijn ronde te doen, maar als het zo hard regent gaat dat gewoon niet. Je kan toch moeilijk kletsnat bij een patiënt aankomen om hen te verzorgen”, vertelt Gregory Pollet.

Hij heeft een doorgangsvergunning aangevraagd om in de voetgangerszones te mogen rijden. Volgens het reglement is daar een mogelijkheid toe, maar zijn aanvraag werd nog altijd niet behandeld.

“Als ik bel om te vragen hoe het zit, krijg ik antwoord dat ze ermee bezig zijn. Ik moet zogezegd ook kunnen bewijzen waarom ik daar moet zijn, maar dan moet ik de privacyregels overtreden”, vertelt Gregory. Hij botst sowieso op meerdere problemen.

Geen antwoord

“Sinds de nieuwe regels van de stad krijgen onze zorgkundigen in ons team geen kaart meer voor zorgverstrekkers omdat ze geen verpleegkundigen zijn. Vroeger was dat nooit een probleem en nu plots wel, dat terwijl ze net een essentieel onderdeel van ons team vormen. Ik heb uitleg gevraagd aan de schepen, maar zes maanden later kreeg ik nog altijd geen antwoord.”

Gregory moet nu telkens omrijden vermits hij nog geen doorgangsvergunning kreeg. “Je moet omrijden, maar daar heb je eigenlijk geen tijd voor. We weigeren momenteel nieuwe zorgaanvragen als mensen niet op wandelafstand van de ‘ring’ wonen. Als ze op het Wapenplein wonen dan is het niet meer haalbaar, we verliezen gewoon te veel tijd. Die mensen zijn slachtoffer van het beleid van de stad, terwijl er in het oude stadscentrum veel oudere zorgbehoevende mensen wonen.”

Omrijden

Tenslotte beaamt ook Jill Lauwereins de ervaringen van haar collega’s. “Het is moeilijk. We moeten veel meer omrijden en in de praktijk staan we nog meer stil dan vroeger. Het is moeilijker geworden om van ene patiënt naar andere te gaan. Het is er zeker niet op verbeterd voor ons qua mobiliteit. Er is ook nog altijd veel autoverkeer in het stad zelf en het staat nog altijd vast.”

Bevoegde schepen Björn Anseeuw (N-VA) is met vakantie en wordt vervangen door schepen Charlotte Verkeyn. “Het is zeker niet de bedoeling om het werk van de zorgverstrekkers moeilijker te maken. Ik zal het doorgeven en laten bekijken wat het probleem is.”