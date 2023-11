Thuislozen worden opgevangen in het Engels Klooster in Brugge

Thuisloze personen zonder wettig verblijf in ons land zullen voortaan tijdelijk opgevangen worden in de ‘villa’ van het Engels Klooster in de Carmersstraat in Brugge. Het stadsbestuur bereikte hierover een akkoord met Fedasil.

Het project krijgt als naam Opvang & Oriëntering en richt zich volgens burgemeester Dirk De fauw naar thuisloze personen zonder wettig verblijf en zonder minderjarige kinderen, die verblijven in Brugge.

Twee jaar

Daarvoor zal de villa ‘Engels Klooster’ in de Carmersstraat, eigendom van Engels Klooster vzw, gebruikt worden. De eigenaar is bereid om de villa ter beschikking te stellen voor een periode van twee jaar vanaf 1 januari 2024. Om de woning conform te maken voor de opvang van deze doelgroep moet onder andere het elektriciteitsnet van de woning vernieuwd worden en de algemene inrichting aangepakt worden.

Burgemeester Dirk De fauw vroeg de gemeenteraad om de goedkeuring om een subsidie te verlenen aan de vzw Engels Klooster om deze renovaties te bekostigen. Yves Buysse (VB) had vragen bij de begeleiding van transmigranten met coaches die hen individueel begeleiden naar eventueel een vrijwillige terugkeer of een andere procedure om hier te blijven: “Is het verantwoord om 20.000 euro Brugs belastinggeld te steken in andere opties voor mensen die het bevel gekregen hebben om het land te verlaten? Er worden zelfs juristen voorzien!”

Jef Devisscher

Volgens Raf Reuse (Groen) functioneert dit stedelijk initiatief in Nederland: “Het kost minder dan de gesloten opvangcentra.”

Dirk De fauw (CD&V) noemde dit project, dat de steun geniet van Fedasil, het vervolg op de private inspanningen van priester Jef Devisscher, die bij hem thuis uitgeprocedeerde mensen jarenlang opving: “Het gaat in de praktijk om acht dames die hier onwettig verblijven. Ze mogen niet in de nachtopvang en slapen anders op straat, in de illegaliteit, of bij de zusters in de Sint-Jakobsstraat.”

Nele Caus (N-VA) vindt de toelage een fout signaal en onthield zich bij de stemming.