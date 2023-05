Throwback Chirodag groeit uit tot groot verbroederingsfeest

De Chiro Ichtegem vierde afgelopen weekend haar 55ste verjaardag met een Throwback Chirodag. De toekomst ziet er met een overvolle kalender met onder andere Chirobiza en het groot kamp, heel rooskleurig uit.

Op de Throwbackdag verzamelden alle oud-leidsters – een 70-tal van Chiro Ichtegem – met de huidige 25-koppige leiding. “Er was heel wat tijd voorzien om bij te kletsen en een bezoek te brengen aan het Chiromuseum waar iedereen met volle teugen kon genieten van verschillende documenten, voorwerpen, foto’s en kledij uit het archief”, steekt Febe Christiaen van wal. “Na de middag gingen we aan de slag met echte Chiro-workshops zoals sjorren, volksdansen, dropping, tie-dye, macramébandjes maken, Chirogames en zangstonde…. Na de stuutjes met stierenboter werd nog een quiz georganiseerd, die ging over de Chiro door de jaren heen. Na een heerlijke barbecue sloten we de dag af met een leuk feestje in ons lokaal.” Momenteel telt de vereniging 114 leden. “Onze jeugdbeweging leeft enorm, dankzij een goedgevulde kalender met allerlei evenementen en met de toffe zondagmiddagen trekken we heel wat kinderen, ouders en sympathisanten uit Ichtegem en omstreken aan”, besluit Febe Christiaen.

“Na de examens vliegen we er in juli opnieuw in want dan staat Chirobiza op de planning, dat is een driedaagse zomerbar die georganiseerd wordt tijdens het kermisweekend. Daarna is het tijd voor de voorbereidingen van ons groot kamp dat plaatsvindt van 10 augustus tot 19 augustus, als afsluiter van het werkjaar. Lang zitten we niet stil, want midden september staat onze startdag alweer op de planning.” (EV/foto Coghe)