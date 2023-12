Thor De Baene: “Na BK focus op wegwedstrijden”

Dinsdag staat Thor De Baene aan de start van het West-Vlaams kampioenschap veldrijden in Beernem. Met al twee overwinningen op de teller mag hij gerust als een van de kanshebbers beschouwd worden. Hij zal het veldritseizoen evenwel niet volledig uitdoen om eerder aan het wegseizoen te kunnen beginnen.

Twee weken geleden boekte Thor zijn tweede overwinning van het seizoen in Lichtervelde, eerder was hij al de sterkste in Maldegem. Als we er ook zeges bij de LRC bij tellen, staat de teller zelfs al op vijf. “Ik was nochtans niet zo goed gestart in Lichtervelde, maar ik kon wel vlot opschuiven richting de kop. Ik kwam met Zeno Durie aan de leiding van de wedstrijd en we hebben een hele tijd samen de cross gedomineerd. In de slotfase probeerde Zeno nog weg te rijden, maar ik bleef druk zetten, kon hem terug inhalen en zelfs met een kleine voorsprong binnenkomen. Het deed echt wel deugd weer te winnen”, aldus de tweedejaarsjunior van Gaverzicht-Be Okay-Van Mossel.

Technisch parcours

Op tweede kerstdag staat voor de juniores het West-Vlaams kampioenschap op het programma in Beernem. Daarna verschijnt de Ingooigemnaar nog aan de start in de Azencross in Loenhout, in Gullegem en – om zijn veldritseizoen af te sluiten – het BK in Meulebeke. “Voor de titel gaan zou wel heel ambitieus zijn van mij, ik denk dat top 15 of top 20 realistischer is. Het parcours ligt me wel, het is heel technisch en daarop kan ik echt wel goed uit de voeten. Dat het een kampioenschap is, motiveert nog wat extra.” Anders dan de vorige jaren zal het Belgisch kampioenschap zijn laatste wedstrijd van het veldritseizoen worden, Thor wil immers ook een mooi wegseizoen rijden en de traditionele seizoensstart eind februari meemaken. “Als ik na het BK twee weken rust neem en daarna op stage ga, dan zal het wegseizoen er toch al direct zijn. Deze zomer wil ik mezelf echt wel ontdekken in de wegwedstrijden, die afgelopen seizoen ook al behoorlijk goed gingen.”

“Ik ben er immers nog niet uit of ik volgend seizoen ook nog ga crossen, dan word ik immers belofte en moet je meestal samen rijden met de profs. Mooie uitslagen zitten er dan wellicht niet direct in, dus dan vraag ik me af of ik het niet eerder op de weg moet zoeken. Ik ben sowieso van plan om aanvallend te koersen, dat is me dit jaar in Moorsele heel goed bevallen, ik werd er tiende. En als het dan nog tegenslaat, dan heb je je tenminste echt geamuseerd én je wordt er sterker van”, aldus de zesdejaarsleerling ouderen- en kinderzorg van Sint-Vincentius in Anzegem. (RRK)