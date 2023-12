t’Hope vzw wint armoedeprijs

Gezondheidszorg is niet alleen duur, maar vaak ook complex. Dat bleek uit een bevraging die t’Hope afnam bij mensen met armoede-ervaringen. Daarom lanceerden t’Hope vzw, Welzijnsschakel, Vereniging waar armen het woord nemen en stad Roeselare het project ‘Vinger aan de pols’. “Door in gesprek te gaan met ervaringsdeskundigen, konden we problemen zichtbaar maken en verbetervoorstellen opmaken.”

Het thema van de federale armoedeprijs was dit jaar laagdrempelige toegang tot gezondheidszorg en net daarop willen de initiatiefnemers inzetten met het projectVinger aan de pols. “Het unieke van dit project is dat elk verandervoorstel vertrekt vanuit ideeën van ervaringsdeskundigen. Mensen in kwetsbare situaties gingen in gesprek met lokale actoren en gezondheidsmedewerkers en legden samen drempels bloot. Ze formuleerden verbetervoorstellen en zetten initiatieven op die de toegankelijkheid van de gezondheidszorg moet vergroten.”

Vier grote werkpunten

Uit de gesprekken kwamen vier grote problemen naar boven: begrijpbaarheid, bereikbaarheid, betaalbaarheid en betrouwbaarheid. “De medische wereld gebruikt vaak moeilijke en onbegrijpelijke woorden. Om dit te verbeteren, voerden de ervaringsdeskundigen een toegankelijkheidsscreening uit op onder andere de website van AZ Delta, de 25 meest verstuurde brieven van de Christelijke Mutualiteit, Netwerk Kwadraat en Empact vzw.” Een tweede knelpunt is de moeilijke bereikbaarheid van gezondheidszorg: “Vervoersarmoede staat het recht op gezondheidszorg in de weg. Vaak beschikken mensen niet over een wagen en daarom willen we het huidige mobiliteitsaanbod beter afstemmen op de noden van mensen in armoede. Daarnaast vallen ook heel wat mensen uit de boot door de groeiende digitalisering, want vaak hebben ze geen deftig internet, geen printer of digitale vaardigheden.” Mensen in armoede ervaren een grote psychologische drempel als ze zorg nodig hebben. “De leefwereld van deze mensen staat vaak mijlenver van die van de zorgverstrekkers. Zo groeit een gevoel van wantrouwen met zorg mijden als gevolg.” De initiatiefnemers willen via vorming het begrip en inzicht in armoede vergroten. “Zo organiseerden we de vorming Armoede in de gezondheidszorg voor 18 verzorgenden Familiehulp Brugge en Kortrijk en Omgaan met financieel kwetsbare mensen voor verschillende diensten van AZ Delta Roeselare, Menen en Torhout.”

Betaalbaarheid

Tot slot speelt ook betaalbaarheid een rol. Mensen met gezondheidsproblemen hebben vaak torenhoge medische kosten. Het project zet in op twee domeinen: “We onderzoeken hoe we de toegankelijkheid van mutualiteiten kunnen verbeteren en hoe we niet-verzekerde mensen kunnen bereiken. We zetten ook sensibiliseringsacties op zodat zorgverstrekkers zich conventioneren en de derdebetalersregeling verder uitgerold wordt binnen alle disciplines.” (LC)