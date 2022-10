Thomas Van Poucke uit Waregem genomineerd als Jonge Bouwpersoonlijkheid van het Jaar

Waregemnaar Thomas Van Poucke (34) en CEO van projectontwikkelaar Groep Huyzentruyt is genomineerd als Young Construction Personality van het Jaar. Vakblad Bouwkroniek beloont hiermee de beste expert binnen de bouwsector jonger dan 35 jaar oud. Onder zijn vleugels haalde Groep Huyzentruyt vorig jaar namelijk een recordomzet van ruim 100 miljoen euro, beukte de groep de poorten naar Oost-Europa open en mag het zich al twee jaar een ‘Great Place to Work’ noemen. “Ik ben erg trots op de nominatie. Het toont aan dat we met het bedrijf de juiste weg zijn ingeslagen”, zegt Thomas Van Poucke.

Voor het derde jaar op rij reikt het gerenommeerde vakblad Bouwkroniek de Belgian Construction Awards uit. En voor het eerst gaan ze nu ook op zoek naar de Young Construction Personality van het Jaar. Uit 17 kandidaten selecteerde een onafhankelijke vakjury drie finalisten: Thomas Van Poucke van Groep Huyzentruyt, Dorien Callaert van Dero Construct en Benjamin Eysermans van BAO Living. De jury hield daarbij onder meer rekening met de financiële gezondheid van het bedrijf, de stappen die het dit jaar heeft gezet en de verwezenlijkingen van de kandidaten.

Van aannemer naar ontwikkelaar

De keuze voor Thomas Van Poucke is in de sector geen verrassing. Elf jaar geleden startte hij als bouwadviseur bij Groep Huyzentruyt, één van de grootste residentiële projectontwikkelaars van ons land. Onder de vleugels van Philippe Huyzentruyt groeide hij uit tot één van de drijvende krachten binnen het West-Vlaamse familiebedrijf. Begin 2020 nam de jonge dertiger definitief het roer over en tekende hij samen met de directie een ambitieus toekomstplan uit. Een belangrijke switch: Groep Huyzentruyt ging zich voortaan enkel en alleen integraal richten op projectontwikkeling en niet langer meer op de aannemerij.

Recordcijfers

Sindsdien gaat het Groep Huyzentruyt voor de wind. In 2021 boekte de projectontwikkelaar ondanks de coronapandemie een recordomzet van 103 miljoen euro. Op dit moment zit het bedrijf ook op schema om in 2022 opnieuw een recordomzet te halen. Het bedrijf breidt ondertussen zijn internationale portefeuille verder uit met een pipeline van meer dan 2.000 units in Polen, maar kijkt ook verder in Oost-Europa en heeft de eerste stappen gezet in Roemenië. Bovendien is het onder Van Pouckes leiding dat Groep Huyzentruyt al voor het tweede jaar op rij het label ‘Great Place to Work’ binnenhaalde. 81 procent van de werknemers gaf aan tevreden te zijn, 96 procent vindt Groep Huyzentruyt een heel goede organisatie om voor te werken.

“Ik ben erg fier op mijn nominatie voor Young Construction Personality van het Jaar. Het toont aan dat de internationale weg die we met Groep Huyzentruyt zijn ingeslagen echt de juiste is.”

Vanaf vandaag tot en met 25 november loopt de online stemming via belgianconstructionawards.be/nomineren/.

De bouwpersoonlijkheid met de meeste publiekstemmen zal op 8 december in Genval met de oppergaai naar huis gaan.