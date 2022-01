Thomas Julian is ‘Figuur van het jaar 2021’ in Zwevegem

Het was al de 39ste keer dat het Willemsfonds de ‘Figuur van het jaar’ koos. Al vele jaren krijgen ze daarbij de medewerking van de lokale persmensen. De bedoeling is om een persoon, vereniging of bedrijf, die zich het afgelopen jaar in de kijker werkte, te huldigen als ‘Figuur van het jaar’.

Vooraf werd uit een langere lijst met mensen die in aanmerking kwamen, een shortlist gemaakt van tien kandidaten. Dinsdagavond werd in coronaveilige omstandigheden met een geheime stemming de uiteindelijke winnaar gekozen. De keuze viel op zanger en accordeonist Thomas Julian (27), het alter ego van Tom Weedaeghe. Hij volgt hiermee de mensen uit de zorgsector op.

In een eerste stemronde werden de drie finalisten vastgelegd. Het waren naast Thomas, Ramses Vanneste die met een luchtballon de Kilimanjaro overvloog en Bieke Vanlaeken, die vorig jaar een tweede jeugdboek uitbracht en ook een eerste voorleesboek schreef.

In de tweede ronde gingen de meeste stemmen naar Thomas Julian, die dus ‘Figuur van het jaar 2021’ werd. Op de tweede plaats eindigde Ramses Vanneste. Bieke Vanlaeken werd derde.

Ardennen

Na de verkiezing werd geprobeerd de winnaar te feliciteren, maar dat lukte maar moeilijk. Na contact te hebben opgenomen met zijn ouders, bleek Thomas in de Ardennen te verblijven. Een bezoekje aan de jury, zoals voorzien is door de winnaar, zat er dus niet in.

Thomas Julian is al enkele jaren actief in de showbizz. Eerst was hij vooral gekend als Tom Accordeon op heel wat regionale manifestaties. Toen hij begon succes te kennen in Duitsland veranderde hij zijn showbizznaam tot Thomas Julian.

Vorig jaar bracht hij zijn tweede Duitstalige single ‘Wann können wir endlich wieder tanzen?’ uit in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Niet zonder succes, want geregeld haalt hij er het kleine scherm. Ook in Vlaanderen is hij geregeld te zien op televisie, vooral op Ment tv. Thomas mocht eind 2021 nog optreden op de kerstmarkt in Berlijn voor 600 mensen. Meer was door corona niet toegelaten.

De huldiging van de laureaten zal wellicht plaatsvinden halfweg maart in de foyer van het theatercentrum.

