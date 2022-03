Thomas Julian gehuldigd als Figuur van het Jaar

In januari werd schlagerzanger Thomas Julian verkozen tot Zwevegems Figuur van het Jaar. Nu kreeg hij ook de passende hulde.

Nu al voor de 39ste keer verkozen het plaatselijke Willemsfonds en een afvaardiging van de lokale pers, de Figuur van het Jaar. Dit is een persoon of vereniging die zich positief in de kijker werkte en daarmee tevens ook Zwevegem op de kaart zet.

Deze keer kwam Tom Weedaeghe als winnaar uit de bus. Tom, beter gekend als Thomas Julian, is het vooral als schlagerzanger aan het maken in Duitsland. Daar haalde hij al geregeld de televisie en kan hij makkelijk de zalen laten vollopen in de grote steden.

Zijn zangcoach, Wilfried Van Beveren, zei in zijn gelegenheidswoordje dat we nog letterlijk en figuurlijk nog veel zullen horen van Thomas Julian. “Ik ken veel van de hedendaagse beginnende artiesten die niet zo gemotiveerd aan hun carrière werken. Geen moeite is te veel voor Thomas die duidelijk weet wat hij wil.”

Thomas vroeg ook even het woord en zei blij te zijn dat hij de winnaar was, maar dat hij dat graag zou vieren met een optreden in Zwevegem zelf. Dit viel niet in dovemansoren en zowel de aanwezige burgemeester als de cultuurschepen, keken prompt in de agenda wanneer zoiets zou passen. Voorlopig werd de 11-juliviering in Zwevegem naar voor geschoven.

Op de tweede plaats eindigde ballonvaarder Ramses Vanneste, die evenwel verontschuldigd was, en op de plaats drie hadden we schrijfster Bieke Vanlaeken. (GVZ)