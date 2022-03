Thomas Julian gehuldigd als ‘Figuur van het Jaar’: “Graag optreden in eigen gemeente”

In januari werd schlagerzanger Thomas Julian verkozen tot Zwevegems ‘Figuur van het Jaar’. Nu kreeg hij ook de passende hulde. Hij hengelde meteen naar een optreden in eigen gemeente.

Nu al voor de 39ste keer verkozen het plaatselijke Willemsfonds en een afvaardiging van de lokale pers, de Figuur van het Jaar. Dit is een persoon of vereniging die zich het afgelopen jaar positief in de kijker werkte en daarmee ook Zwevegem op de kaart zette.

Zangcoach

Deze keer kwam Tom Weedaege als winnaar uit de bus. Tom, beter bekend als Thomas Julian, is het als schlagerzanger aan het maken in Duitsland. Daar haalde hij al geregeld de televisie en kan hij makkelijk de zalen laten vollopen in de grote steden. Zijn zangcoach, Wilfried Van Beveren, zei in zijn gelegenheidswoordje dat we letterlijk en figuurlijk nog veel van Thomas Julian zullen horen. “Ik ken veel hedendaagse artiesten die lang niet zo gemotiveerd aan hun carrière werken als hij. Geen moeite is te veel voor Thomas, die duidelijk weet wat hij wil.” De zangcoach is niet van de minste. Hij had of heeft onder andere Will Tura, Luc Steeno en Christoff onder zijn hoede. Thomas vroeg ook even het woord en zei blij te zijn dat hij de winnaar was, maar dat hij dat graag zou vieren met een optreden in Zwevegem zelf. Dit viel niet in dovemansoren en zowel de aanwezige burgemeester als de cultuurschepen, keken prompt in de agenda wanneer zoiets zou passen. Voorlopig werd de 11 juliviering in Zwevegem naar voren geschoven. Thomas kreeg uit handen van kunstenares Lieve Everaert, tevens bestuurslid van Willemsfonds Zwevegem, een uiltje als trofee. Daarnaast kregen hij en de twee andere laureaten nog een oorkonde.

Kilimanjaro en ‘Zeven Zotgevallen’

Op de tweede plaats eindigde ballonvaarder Ramses Vanneste van Skyview Balloons. Hij vloog vorig jaar onder andere over de Kilimanjaro. Daarbij ging men tot een hoogte van 7.000 meter. Een technisch hoogstandje, want men diende zowel voor de crew als voor het brandend houden van de vlam, zuurstof toe te dienen. Ramses was op de huldiging verontschuldigd. Hij vertoeft op het wintersportgebied l’Alpe d’Huez waar hij op de wintereditie van Tomorrowland enkele vluchten dient uit te voeren. Derde werd Bieke Vanlaeken, een culturele duizendpoot. Ze is actrice en regisseur, maar vooral ook schrijfster. Vorig jaar bracht ze haar tweede boek The Nerd Academy en het winterse voorleesverhaal Zeven Zotgevallen uit. Binnenkort ligt het tweede deel van dit voorleesverhaal in de handel. Op vraag van de uitgeverij komt er ook nog een derde en vierde deel. Voor ieder seizoen een voorleesverhaal dus. (GVZ)