Thomas en Marleen uit Beernem nemen B&B in Zuid-Frankrijk over

Volgende week ontvangen Thomas Croene (52) en Marleen Van Rie (49) voor de eerste keer gasten in hun B&B ‘Mas Bouzige’ in Allègre-les-Fumades, in de buurt van de Ardèche. Ze kozen allebei voor een carrièreswitch, maar zijn er naar eigen zeggen ‘met gezonde spanning’ helemaal klaar voor.

Het koppel uit Sint-Joris speelt al sinds ze getrouwd zijn met het idee om in Frankrijk een gastenverblijf te openen. Maar aangezien de vader van Thomas als zelfstandig aannemer aan de slag was, koos de inmiddels 52-jarige man voor een carrière in de zaak van zijn vader. Ook Marleen was tot 30 maart in die sector actief en werkte 31 jaar lang voor Constructiv, het vroegere Fonds voor Bestaanszekerheid van de Bouw. “Na dertig jaar was ik de bouw een beetje moe en gooide onze dochter nog eens een visje uit op om een B&B uit te baten. Twee jaar geleden startten we de zoektocht naar een pand. Die zoektocht verliep niet eenvoudig. We hebben veel panden gezien die online mooi werden afgebeeld, maar in realiteit weinig voorstelden. We gaven bijna op omdat we geen geschikt pand konden vinden”, steekt Thomas van wal.

Tot het koppel via de website ‘Bij Landgenoten’ zag dat er een B&B van een Limburgs koppel te koop stond. “Aanvankelijk lag dat pand buiten ons budget maar na een bezoek en wat onderhandelingen met de vorige uitbaters Ronny en Jip, vonden we een akkoord”, gaat de man verder. “Toen we binnenkwamen, waren we meteen overtuigd”, pikt Marleen in.

Lijst met wensen

“De vorige uitbaters namen zelfs deel aan ‘Met 4 in Bed’. De binnentuin heeft veel charme, alles straalt gezelligheid uit. Kortom: onze lijst met wensen werd bijna helemaal ingewilligd.” De zaak van het Beernems koppel ligt net onder de Ardèche in een regio met veel mogelijkheden om te wandelen en fietsen, of om gastronomisch te genieten. “Bovendien ben je op anderhalf uur aan zee.”

De voorbije weken friste het koppel de zaak een beetje op en op 28 april verwelkomen Thomas en Marleen de eerste gasten. In het gastenverblijf zijn drie studio’s en twee gastenkamers. Naast een zwembad en parking is er ook eetgelegenheid in het pand. Marleen zorgt zowel voor ontbijt als avondeten. “Ik verlaat mijn bureaustoel en mag nu anderen in de watten leggen. Het is een beetje spannend, maar we zijn er klaar voor”, besluit Marleen.