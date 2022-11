Thomas Deleu versterkt vluchtelingen met muziektherapie: “Goed voor de samenhorigheid”

In het opvangcentrum voor asielzoekers in Sijsele gaat Bruggeling Thomas Deleu aan de slag met muziektherapie. Hij wil zo, in de eerste plaats bij jonge asielzoekers, verbinding creëren en een positieve sfeer scheppen. “De basis voor dit project werd gelegd in 2006, toen ik in Bosnië-Herzegovina met de door oorlog getraumatiseerde gemeenschap van Srebrenica ging werken.”

Thomas Deleu is met zijn vzw Crea Thera nu al zo’n vijftien jaar bezig met het door muziektherapie ondersteunen van vooral vluchtelingengroepen die in meer of mindere mate getraumatiseerd of gestresseerd zijn. “Ik heb na mijn studies muziektherapie in het Nederlandse Leiden zo’n tien jaar in Bosnië-Herzegovina gewoond en gewerkt. Meer bepaald in Srebrenica waar de gemeenschap bijzonder zwaar getraumatiseerd was door de brutaliteiten tijdens de Joegoslavië oorlog”, vertelt Thomas.

“Kinderen, jongeren en volwassenen konden er deelnemen aan creatieve, therapeutische workshops die vooral muzikaal maar soms ook eens beeldend opgevat waren. Tijdens mijn verblijf in Bosnië-Herzegovina heb ik overigens mijn echtgenote leren kennen en werd ons kindje geboren.”

Terug in België, vanaf 2016, ging Crea Thera in België aan de slag met programma’s in opvangcentra, basisscholen en middelbare OKAN-klassen (met taalonderwijs en inburgering voor anderstaligen, red.) in West-Vlaanderen. Dit telkens met als doel: empowerment en verbinding door samen muziek te maken. Tegelijk wordt ook de kennis en het gebruik van de Nederlandse taal versterkt.

Muziektherapeut

“In 2016, in het kader van de grote vluchtelingencrisis naar aanleiding van de oorlog in Syrië, zijn we dan ook in het opvangcentrum in Sijsele aan de slag gegaan met het project muziek in opvangcentra. Daarmee kwamen we ook in het Klein Kasteeltje in Brussel en in de opvangcentra van Wingene en Poelkapelle”, zegt Thomas, die naast het vele werk met zijn vzw ook nog in hoofdberoep actief is als muziektherapeut in het ziekenhuis Alma in Eeklo.

“Onlangs zijn we dus, op vraag van het Rode Kruis, opnieuw begonnen met muzieksessies in het opvangcentrum in Sijsele. Dit in verschillende groepen, namelijk kinderen tot 12 jaar en dan ook de jongeren van 13 tot 21 jaar. Het is de bedoeling om later ook nog met de volwassen bewoners te gaan werken. Samen zingen en muziek maken – zowel met instrumenten uit land van herkomst als met ‘lokale’ instrumenten – is bijzonder goed voor de reductie van stress, voor de samenhorigheid en ook wel het gevoel van eigenwaarde”, zegt Thomas.

“Er duiken steeds sterke muzikanten en zangers op die zich zo echt positief kunnen ontwikkelen. Het is echt wel nodig om met die mensen aan de slag te gaan, want velen ervaren stress door het wachten op een beslissing over hun erkenningsdossier. Sommigen verblijven hier wel meer dan een jaar en worden wat lusteloos of ontwikkelen depressiviteit. Ik ben blij hier de kans te krijgen om met mijn muziektherapie een positieve rol te spelen.”

