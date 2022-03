Think Pink wil enkel nog borstkankerbehandelingen in gespecialiseerde ziekenhuizen

Borstkankerorganisatie Think Pink vraagt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) om behandelingen voor borstkanker enkel nog toe te laten in erkende borstklinieken. West-Vlaanderen telt vandaag negen zulke ziekenhuizen die voldoen aan strenge kwaliteitsvereisten. “Elke dag worden nog patiënten geopereerd en behandeld in niet-erkende ziekenhuizen. Dat kan voor ons absoluut niet”, stelt Heidi Vansevenant, voorzitter van Think Pink.

Laat borstkankerbehandelingen enkel nog toe in daarvoor erkende borstklinieken. Die vraag richt borstkankerorganisatie Think Pink naar aanleiding van Internationale Vrouwendag volgende week dinsdag aan minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Met een petitie, intussen al meer dan 1.000 keer ondertekend, pleit Think Pink er samen met patiënten, ziekenhuizen, artsen en zorgverleners voor om strenger toe te zien op de kwaliteitsvereisten voor ziekenhuizen die borstkanker behandelen.

Minstens 125 diagnoses per jaar

“Om erkend te worden als borstkliniek in ons land moet een ziekenhuis voldoen aan een resem wettelijke voorwaarden”, duidt Heidi Vansevenant, voorzitter van Think Pink. “Die voorwaarden garanderen dat de complexe behandeling aan strikte kwaliteitsvereisten beantwoordt. Op die manier krijgt elke patiënt de best mogelijke kansen.” Zo hebben erkende borstklinieken onder meer een multidisciplinair en vooral ook ervaren team. In een coördinerende borstkliniek worden daarnaast minstens 125 nieuwe diagnoses per jaar gesteld, in de satellieten (kleinere borstklinieken, red.) zijn dat er minstens 60 op jaarbasis.

West-Vlaanderen heeft op dit moment zes coördinerende borstklinieken. Het gaat om het AZ Damiaan in Oostende, AZ Delta in Roeselare, AZ Groeninge in Kortrijk, de Brugse ziekenhuizen AZ Sint-Jan en AZ Sint-Lucas en het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper. Daarnaast zijn er met het O.L.V. van Lourdes ziekenhuis in Waregem, het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt en de Sint-Jozefskliniek in Izegem nog drie satellietborstklinieken in onze provincie.

Terugbetaling

De erkenning van ziekenhuizen als borstkliniek is voor patiënten belangrijk, zo benadrukt Think Pink. “De infrastructuur voldoet er aan de nodige eisen, de teamleden zijn gespecialiseerd en erkende borstklinieken geven ook alle diagnoses en het type borstkanker door aan de Stichting Kankerregister”, aldus Heidi Vansevenant nog. “Tot slot worden sommige behandelingen – denk aan borstreconstructies met eigen weefsel of specifieke testen – enkel terugbetaald als ze in een erkend ziekenhuis plaatsvonden.”

“Maar toch worden er nog elke dag patiënten geopereerd en behandeld in ziekenhuizen zonder die erkenning als borstkliniek. Dat kan voor ons absoluut niet”, benadrukt de Think Pink-voorzitter. “Wij vinden het bijzonder belangrijk dat iedere patiënt toegang kan krijgen tot de best mogelijke zorg. Vandaar dit initiatief, vandaar onze vraag.”