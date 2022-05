Thibaut Roels werd 18 jaar: “Volop genieten van de vrijheid”

18 jaar, het is een magische leeftijd voor jongeren. Wekelijks polsen we naar

hun plannen, dromen en verwachtingen.

Thibaut Roels werd geboren op 15 januari 2004 en mocht 18 kaarsjes uitblazen in de Meulebeeksestraat. Hij is de zoon van Ivo en van Sofie die er het Crelan kantoor open houden. Thibaut is de kleinzoon van Roger Roels, bij generaties Ardooienaren bekend als ‘Meester Roels’ die zowel les gaf in de Broederschool als in de gemeenteschool. Michiel is zijn oudere broer en wordt er dit jaar 21.

Studeer je nog ?

“Ik volg het laatste jaar Wiskunde – Wetenschappen in het Instituut der Heilige Kindsheid in Ardooie. Samen met mijn toffe klasgenoten hebben we zopas een studiereis achter de rug naar Berlijn.”

Eindelijk 18. Wat betekent dit voor jou ?

“Deze verjaardag betekent voor mij zeker geen grote veranderingen. Ik was al behoorlijk vrij in mijn doen en laten. Ik ben er mij van bewust dat ik voor honderd procent verantwoordelijk ben voor mijn eigen daden en beslissingen. Toch vind ik dat mijn (school)omgeving me nog te veel als een minderjarige behandeld. Ik ben wel heel blij met het behalen van mijn rijbewijs. Drie dagen na mijn verjaardag had ik het op zak”.

Waar ben je meest trots op tot nu toe ?

“Op wie ik ben. Ik poog op te komen voor mezelf en laat me niet in een hoekje drummen. Als ik recht in mijn schoenen sta zeg ik dat ook. Ik ben absoluut geen meeloper en kom op voor mijn mening en ideeën. En dit botst wel eens.”

Hoe ziet jouw zomer er uit ?

“Ik kijk het meest uit naar het komende Chirobivak. Tien dagen plezier maken met de vrienden. Ik geef tennislessen in TC Bosterhoute in Meulebeke en zal mee de zomerkampjes voor de kinderen verzorgen. In september reis ik met enkele vrienden naar Portugal. Ik ben me ervan bewust dat ik de tijd van mijn leven beleef en daar wil ik elke seconde van genieten.”

Corona, klimaatproblematiek, de oorlog… Hoe kijk je ernaar?

“Het is geen ver-van-mijn-bed-show meer. Ik hoop dat de politieke leiders de nodige verantwoordelijkheidszin aan de dag leggen en de broodnodige beslissingen durven nemen.”

Wat betekent geluk voor jou ?

“Sociaal bezig zijn ! Ik heb veel vrienden in Ardooie en omgeving en het is bijzonder tof om samen te zijn. Alleen zijn is niet aan mij besteed. Actief zijn in de Chiro en als tennisleraar onder de mensen komen maakt me gelukkig. Op middellange termijn hoop ik me te kunnen settelen en een goede baan te vinden”.

Waar zie je jezelf binnen tien jaar ?

“First things first. Het is moeilijk om tien jaar vooruit te kijken. Hopelijk ben ik dan al afgestudeerd, heb ik een diploma op zak en ben ik ergens aan de slag. Aan een gezin denk ik nu nog niet, maar dat zal wellicht wel komen. Een vriendin is er voorlopig niet. Eerst wat genieten van de vrijheid…”