Thibault Wynen (21) maakt gepersonaliseerde neonverlichting in Gistel: “Markt van huisdecoratie is door corona geëxplodeerd”

Thibault Wynen uit Gistel, student toegepaste architectuur aan Howest in Brugge, wacht niet tot hij is afgestudeerd om naam te maken in de wereld van architectuur en design. Met een helpende hand van zijn broer maakt hij leuk uitziende neonverlichting als eyecatcher in mening woning. “We ontvangen fantastische feedback: mensen voelen zich vrolijker in een interieur met een persoonlijke toets.”

Meer dan een half jaar geleden, toen de coronacrisis weer maar eens een dieptepunt bereikte, draaide het creatieve brein van Gistelnaar Thibault overuren.

“Als gevolg van de coronacrisis is de markt van huisdecoratie werkelijk geëxplodeerd. Mensen werken alsmaar vaker thuis en willen zich dan ook goed voelen in een aangenaam interieur. Bijkomstig, ik dacht ook aan de vele studenten die op kot zitten. In plaats van hun studieruimte te versieren met stiekem meegenomen verkeersborden, bedacht ik een andere en mooiere manier om te decoreren.”

Van a tot z

Aanschouw: neonverlichting. Met het bedrijf Newluxx wil Thibault letterlijk een ander licht werpen op home deco. “Het concept is simpel: ik werk met één enkele verlichtingsdraad – of lichtmaat – waarmee ik een figuur of patroon maak. Dat bevestig ik dan op een houten canvas, waarop kopers het kleurrijke item overal in huis kunnen ophangen. De items zijn standaard 30 op 40 centimeter groot.”

“Zowat drie kwart van de ontwerpen wordt gemaakt op maat van de klant. Als iemand me vraagt om neonverlichting te maken met een portret van bijvoorbeeld zijn huisdier of favoriete slagzin, dan doen we dat gewoon. Op onze website www.newluxx.be zijn ook standaardcreaties te koop. Dat zijn eigen ontwerpen, ontsproten uit de eigen inspiratie en indrukken.”

“Terwijl ik de ontwerpen maak en de contacten met de klanten onderhoud, helpt mijn broer Maxime mee met de productie. Kortom: alles, van ontwerp tot afwerking, gebeurt door ons zelf.”

Een Newluxx-ontwerp in huis halen is verrassend goedkoop: vanaf 45 euro. “Design hoeft niet duur te zijn. Herinner je mijn insteek om tegemoet te komen aan de inrichting van studentenkamers. Wel, daarom zijn onze prijzen democratisch. Iedereen kan zo een uniek stuk in huis halen. Onze lichtstukken werken niet alleen op elektriciteit, maar ook op batterijen.”

“We hebben intussen al met een aantal mooie klanten kunnen samenwerken. Zo was er een expo met de Oostendse kunstenares Jook Doodle, hangen er werken in kledingzaken Maison Chagall en Ferm, en werkten we mee aan de eindejaarspop-up in Gistel. We hebben ook de eer gehad om een penthouse in Oostende en een horecazaak in het Franse Saint-Tropez te mogen oplichten met stukken die drie tot vier keer zo groot zijn dan de standaardafmetingen.”

Workshop

Momenteel doet Thibault stage in het Australische Brisbane. De student toegepaste architectuur aan Howest in Brugge wil in juni zijn opleiding met succes afronden. Zijn carrière lijkt nu al stilletjes aan te lanceren. “Sinds kort werken we ook al samen met het ‘mind- and makerspace’ in Brugge, waar iedereen een workshop neonverlichting kan volgen.”

