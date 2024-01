Theresia Christiaens uit Ieper viert 100e verjaardag

Theresia Christiaens werd honderd jaar geleden geboren, op 20 januari 1924, te Kortrijk. Haar ouders waren Pierre Christiaens en Henriette Cottem. Pierre was Timmerman. In het gezin waren twee kinderen: Theresia en Carlos die inmiddels overleden is. Tot haar vier jaar woonde ze in Kortrijk en verhuisde nadien naar Ieper waar ze school liep in Immaculata en de Heilige Familie.

Ze leerde haar man Paul Provoost kennen in de kerk waar ze elke week naartoe ging want Theresia kreeg een christelijke opvoeding. Ze trouwden op 25 september 1943. Samen maakten ze dus de oorlog mee. Ze kregen twee kinderen: Liliane Provoost, geboren op 16 maart 1945 en Marie-Claire Provoost, geboren op 25 maart 1951.

Theresia is altijd huismoeder geweest. Als heel bezorgde moeder zorgde ze voor haar kinderen en geregeld bakte ze ook voor hen. In het huishouden deed ze alles zelf. Naaien deed ze ook heel veel. Op vakantie gaan deed Theresia niet graag, ze was het liefst thuis. Voor een feestje bij hen thuis maakte ze alles zelf, van soep tot dessert.

Theresia en Paul woonden eerste een tijdje bij haar ouders om te sparen. Daarna kochten ze een huisje in de Meenseweg te Ieper en erna verhuisde ze samen met haar man nog een paar keer. In februari 2017 verhuisde ze naar een serviceflat in het woonzorgcentrum Sint-Jozef te Ieper. Ze mocht er intrekken in het nieuwe gebouw. Spijtig genoeg moest ze in 2019 na een val verhuizen naar een kamer in het rusthuis zelf. Ze maakt ook al 12 jaar deel uit van een viergeslacht en is super fier op al haar kleinkinderen en achterkleinkinderen. Theresia heeft drie kleinkinderen: Nico Rosseeuw, Natacha Leroy en Vincent Leroy, zes achterkleinkinderen en twee achterachterkleinkinderen.

