Therapeut Stien Slembrouck schrijft relaxatieverhaal voor kinderen: “Kinderen tot rust brengen”

Stien Slembrouck van praktijk De Verdieping presenteert een eerste boek: het relaxatieverhaal ‘Wijsje en de wereld van de zeeschelpen’. “Het gaat om een voorleesmoment waarbij kinderen hun ogen sluiten en hun fantasie aan het werk zetten.” Het doel: rust in het hoofd brengen. Aan de boekpresentatie is ook een webshop gekoppeld.

De Verdieping is de groepspraktijk van stichter, logopediste en kindertherapeut Stien Slembrouck (34) en logopediste Liesa Casteleyn (24). Ze bieden ondersteuning, opvolging en intensieve begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen. De praktijk is actief sinds 2014 vanuit de Kleine Warande 15. Via onder meer speltherapie, tekeninganalyse, creatieve therapie en relaxatieoefeningen willen ze bijvoorbeeld leerstoornissen en faalangst het hoofd bieden. In de schoolvakanties zijn er ook workshops zoals kinderyoga. Nu brengt Stien een relaxatieverhaal in boekvorm uit.

Relaxatieverhaal: wat?

“Ik had al voor mezelf enkele verhalen geschreven, maar dit is de eerste keer dat ik een boek uitbreng. Met het relaxatieverhaal ‘Wijsje en de wereld van de zeeschelpen’ wil ik kinderen tot rust brengen”, vertelt de auteur. Maar wat is dat nu precies, zo’n relaxatieverhaal?

“Concreet lezen therapeuten, psychologen, logopedisten, leerkrachten of (groot)ouders het verhaal voor, terwijl de kinderen de ogen sluiten en het verhaal visualiseren. Zo verkrijg je meditatie op een zeer laagdrempelige en toegankelijke manier, en komen kinderen tot rust. Tijdens het voorlezen laten ze hun fantasie de vrije loop en worden de zintuigen geprikkeld: wat ruiken ze, wat voelen ze? Hoewel het de bedoeling is dat kinderen hun ogen sluiten, kan het ook dienst doen als klassiek voorleesboek. “Het verhaal wordt begeleid door mooie tekeningen. Wie niet goed kan fantaseren of de ogen sluiten, kan inspiratie opdoen door de tekeningen te bekijken; en anderzijds kan je het ook als een boek beschouwen om samen te lezen.”

Leuk figuurtje

Het figuurtje Wijsje is een hersenspinsel van Stien. “Het verhaal speelt zich af in een wereld aan het strand. Daar ontmoeten de lezers – of de mediterende kinderen – pratende schelpjes en op een gegeven moment Wijsje, die hen op weg helpt naar leuke activiteiten. Veel meer over het verhaal ga ik nog niet verklappen.”

“Wijsje staat symbool voor het positieve en stelt de lezer de vraag: wat maakt jóú blij? Kijk, het boek is vooral gericht op kinderen van het lager onderwijs – laat ons zeggen 6- tot 12-jarigen – maar eigenlijk ook de iets oudere kinderen of zelfs (jong)volwassenen.”

“Tijdens het voorlezen laten ze hun fantasie de vrije loop en worden de zintuigen geprikkeld”

“Wie gevoelig is, zoals personen met hoogsensitiviteit, hebben extra ontspanning nodig. Thuis, maar bijvoorbeeld ook een kwartiertje op school. Zo wordt stress weggenomen. En het toffe is dat je hetzelfde verhaal in je hoofd elke keer anders kan verbeelden, telkens weer opnieuw.”

Familieproject

Voor Stien is het dus haar debuut – “wie weet komen er nog verhalen uit” – en het initiatief kent een extra dimensie. Ze schreef het verhaal zelf, de tekeningen komen van schoonmama Carine Booghs, die altijd al actief was in de (teken)kunst.

“Ze tekende Wijsje zodanig dat ik er mijn eigen dochter Lucie (2,5) in herken. En het was Land van Wynsberge, de man van Carine en actief als kunstenaar en componist, die de tekeningen digitaal inkleurde. Dat maakt van dit boek als het ware een familieproject.”

‘Wijsje en de wereld van de zeeschelpen’ kost 14 euro en is te koop via de webshop van de praktijk: www.de-verdieping.be.

Nog veel ideeën

“In die online winkel verkopen we nog verschillende educatieve en therapeutische hulpmiddelen. Denk daarbij aan voorwerpen waarmee kinderen de ei- en au-woorden beter kunnen onthouden.”

“We bieden ook pluchen walvisjes aan, waarin kinderen bepaalde gedachtegangen of zorgen kunnen stoppen die ze op papier hebben gezet. En tot slot hebben we ook twee digitale yogaspellen in de aanbieding. We hebben nog veel ideeën, dus de webshop kan alleen maar groeien. Met deze webshop proberen we mensen, scholen en organisaties aan te zetten om actief bezig te zijn met ontspanning en educatie.”