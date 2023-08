Theo en Anny delen al zestig jaar lief en leed

Theo Massagé (85) en Anny Andries (81) werden door het gemeentebestuur in De Haan in de bloemetjes gezet voor hun zestigste huwelijksverjaardag. We schrijven 2 april 1959: Prins Albert van België treedt in het huwelijk met Donna Paola Ruffo di Calabria waardoor ene Théophile Massagé, die toen zijn legerdienst vervulde, een dagje vrijaf had. Ook een zekere Anny Andries was nog vrij, en die namiddag sloeg de vonk over in het park. Het was het begin van een mooie romance. Anny en Theo woonden het merendeel van hun leven in Mortsel, waar ze allebei een carrière uitbouwden in het onderwijs. Het koppel kreeg twee dochters: Inge werd geboren in ’64, Sophie in ’72. Met Arne, Eline, Julie en Anthony zijn er ondertussen ook al vier kleinkinderen. Naast hun drukke dagtaak namen de jubilarissen steeds actief deel aan het sociale leven. Terwijl Anny haar passie vond in muziek en literatuur, leefde Theo zich uit op de grasmat. Behalve voetbal speelde hij tennis tot zijn tachtigste. Anny en Theo stonden ook aan de wieg van een dynamische wandelclub. In 2022 spoelden de jubilarissen op uitnodiging van dochter Inge en schoonzoon Marc aan in De Haan. Er werd een zorgwoning aangebouwd en sinds vorig jaar genieten ze elke dag van de frisse zeelucht en de prachtige Duinbossen van deze gemeente. “We hopen om hier de komende jaren nog volop te mogen genieten van een goede gezondheid met familie en vrienden om ons heen”, klinkt het. (WK)