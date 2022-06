Themaweek Frankrijk succes in OC Oud Hospitaal

Ontmoetingscentrum Oud Hospitaal organiseerde van woensdag 1 juni tot en met zaterdag 4 juni allerhande activiteiten voor jong en oud, met als thema ‘Frankrijk’. Alle activiteiten vonden plaats in het OC zelf.

Oud Hospitaal werkte hiervoor samen met Inloopteam de Viertorre, de Katrol in kader van Netwerk Huis van het Kind en de bibliotheek. Met de themadagen wil OC Oud Hospitaal nieuwe doelgroepen bereiken.

Op woensdag 1 juni stond een Franse spelnamiddag Franse op het programma voor ouders met kinderen. Donderdag volgde een voordracht ‘Het andere Frankrijk’ omtrent de leukste plekjes in Frankrijk. Op vrijdag 3 juni werd de familiefilm ‘De Kleine Prins’ vertoond. Op zaterdag 4 juni werd de Franse Vierdaagse afgesloten met ‘Chanson d’Amour’, een uitgebreid kaasbuffet met muzikaal optreden van zangeres Vera, Franse chansons, met ode aan Edith Piaf.

Accent op ontmoeting

De activiteiten werden druk bijgewoond door jong en oud en centrumleidster Elke Scheyvinck was best tevreden. “We hebben al drie dagen een vol huis gehad en positief is dat we met de Franse vierdaagse een nieuw publiek hebben bereikt: veel kinderen, veel ouders en veel mensen van een andere origine. Er is ook al veel belangstelling voor ons Groot Ontbijt van vrijdag 24 juni, voor kinderen én voor volwassenen. Ook in de zomer plannen we de laatste vrijdag van juli en augustus een groot ontbijt voor jong en oud. In ons ontmoetingscentrum ligt het accent op ontmoeting tussen mensen van verschillende origine, van verschillende leeftijd. Onze Franse vierdaagse was een schot in de roos!”