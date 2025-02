Theatervoorstelling ‘De Kansendans’ voor goede doel: “Armoede nog te vaak ver-van-mijn-bedshow”

Op vrijdagavond 8 november 2024 sloegen dertien Pittemse en Egemse verenigingen de handen in elkaar om de theatervoorstelling ‘De Kansendans’ te organiseren, waarvan de opbrengst naar De Kapstok ging. Onlangs werd de cheque officieel overhandigd, waarbij Maria Declerck meteen ook een update over de werking van de organisatie gaf.

“Om het thema ‘armoede en uitsluiting’ extra onder de aandacht te brengen, hadden we binnen Beweging.net, RAAK en De Kapstok vorig jaar het idee om de theatervoorstelling De Kansendans naar Pittem te halen”, vertelt Dominique Coopman. “Vrij snel staken tien extra verenigingen mee hun schouders onder het evenement. Met 164 toeschouwers werd het een groot succes, waardoor we een cheque van 1.120 euro aan De Kapstok kunnen geven. In De Kansendans brengt Stefanie Moens van theaterhuis Pacoproducties het verhaal van Caro Bridts, een vrouw die opgroeide in armoede en uitsluiting. Dankzij haar veerkracht, enkele alerte leerkrachten en een voetbaltrainerskoppel wist ze zich te redden. Vandaag heeft ze een zoon en partner en werkt ze als ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting. Dat ze zelf in Pittem aanwezig was, maakte het verhaal nog wat sterker.”

Geraakt en geschokt

“Het is dankzij de inzet van al de verenigingen dat we een dergelijke opkomst hebben kunnen halen”, vervolgt Maria Declerck van De Kapstok. “Voor veel mensen is armoede nog altijd een ver-van-mijn-bedgegeven, dat volgens hen in een landelijke gemeente als Pittem niet voorkomt. Het tegendeel is echter waar. Velen waren na de voorstelling geraakt en geschokt over het feit dat zoiets nog kan voorkomen, maar ook verrast dat je met wilskracht uit het diepe dal kan geraken. Dat het probleem actueler dan ooit is mag blijken uit het feit dat het aantal leefloners in Pittem de laatste jaren verdubbeld is en dat we om de veertien dagen 90 gezinnen uit Pittem, Wingene en Zwevezele over de vloer krijgen.”

“Met onze 40 vrijwilligers bemannen we de eerste en derde woensdag van de maand de sociale kruidenierswinkel en wekelijks op donderdagnamiddag de winkel van tweedehandskledij. Dankzij deze laatste kunnen we, naast wat we van Midwest en Foodsavers krijgen, extra producten aankopen voor onze sociale kruidenierswinkel. Vanaf juni zullen de mensen van Wingene en Zwevezele overigens in hun eigen gemeente terechtkunnen.”

