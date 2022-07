Theater Restaurant Gravenhof na halfjaar weer dicht

Het stond in de sterren geschreven dat de nieuwe formule voor zaal ’t Gravenhof in Torhout geen evidente keuze zou zijn. En kijk, na nauwelijks een halfjaar valt het doek over Theater Restaurant Gravenhof. Te weinig belangstelling, met de sluiting tot gevolg.

Nochtans hebben Jill Vanhove en Bjorn Inghelbrecht uit Ichtegem niets aan het toeval overgelaten om hun nieuwe concept, opgestart begin februari, te laten slagen in de bestaande gebouwen van de feestzaal nabij het Kasteel Wijnendale, die jarenlang bekendheid genoot als Hostellerie ‘t Gravenhof.

Concept van eten, show en dans slaat niet aan

Ze investeerden fors, onder meer in een podium van 15 bij 4,4 meter met alles erop en eraan, inclusief een ledwand van 6 bij 4 meter. Ze kregen de accommodatie van vorige zaakvoerder Stéphanie Van Den Heuvel in handen in het systeem van huurkoop, wat betekent dat ze na drie jaar huur de kans kregen om de gebouwen te kopen. Maar zover zal het uiteraard niet komen.

Bjorn en Jill werkten een eigen programmatie uit en verwelkomden elke activiteit die in hun concept van eten, show en dans paste. Een rock- of schlagerconcert, een burlesque show, een optreden door een comedian, een act door een illusionist of een modeshow: het kon allemaal.

Alleen: het publiek liet het afweten. Het concept sloeg onvoldoende aan. En dus is het vroegtijdig einde verhaal. Zaal Gravenhof wacht op een nieuw hoofdstuk.