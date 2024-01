Theater O’ana gaat de moordtoer op

Theater O’ana, dat zich op jeugdproducties toespitst, zal op 20, 21, 27 en 28 september een nieuw toneelstuk spelen. Het heet ‘13 over Twaalf’ en is een komische thriller. Er worden nog een vijftal acteurs tussen de 12 en de 26 jaar gezocht. Daarvoor hebben er op zondag 25 februari audities plaats.

Die audities zijn voorzien in repetitieruimte De Loods achter het Huis Bekaert op de Markt. “We hebben al een tiental spelers voor onze cast, maar dat zijn er nog enkelen te weinig”, zegt voorzitter Sylke Vanrietvelde. “Inschrijven voor de audities gebeurt graag zo snel mogelijk via onze website.”

Dramatische wending

Het stuk 13 over Twaalf, vertaald uit het Engels, wordt geregisseerd door Robin Segaert. De productieleiding is in handen van bestuurslid Jonas Hoste. “Het verhaal draait om een machtige miljonair, die Victor Winslow heet”, vertelt Sylke. “Hij is de producent van een populaire tv-soap. Wanneer hij de leden van de cast en crew uitnodigt voor een feest in zijn landhuis, lijkt het op het eerste gezicht gewoon een gezellige bijeenkomst te zullen worden. Maar dat blijkt niet te kloppen. Winslow onthult dat hij zijn gasten heeft samengebracht om hem te helpen bij het ontwikkelen van een nieuw moordmysteriespel, dat 13 over Twaalf zal heten. Vooraleer dat spel begint, reikt de excentrieke man de spelers echter motieven aan om hem écht te willen vermoorden. En even later neemt alles een dramatische wending, want er wordt effectief een lijk aangetroffen… Pete Griffin, een privédetective die zich onder de gasten bevindt, moet de moordenaar zien te vangen voordat die opnieuw toeslaat. Tussendoor doen zich akelige, maar ook grappige situaties voor.”

Geen ervaring vereist

“Het stuk is een thriller in typische Engelse stijl”, zegt regisseur Robin Segaert. “Veel draait rond eigenbelang. Zowat iedereen is op de eerste plaats met zichzelf en zijn carrière en toekomst bezig. Na de moord zijn alle remmen los en komt de ware aard van de aanwezige mensen boven.”

“Wie aan de audities van 25 februari wil deelnemen, hoeft geen toneelervaring te hebben”, aldus Sylke. “We zoeken natuurlijk jongens en meisjes met acteertalent. Het stuk werd voor volwassenen geschreven, maar we passen het aan voor jeugdige acteurs.” (JS)

Info: www.theater-oana.be