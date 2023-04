The White Residence in Nieuwpoort wordt The Grand: restauratiewerken gaan van start

The Grand in Nieuwpoort, de herbestemming van het voormalige ‘Le Grand Hôtel’ en ‘The White Residence’, gaat een nieuwe fase in. Erfgoedontwikkelaar VDD Project Development heeft zopas het startschot gegeven voor de restauratie en opbouwwerken. Ondertussen loopt ook de verkoop van de appartementen als een trein.

The Grand zal gehuisvest worden in het voormalige ‘Le Grand Hôtel’ uit 1924, later gekend als de ‘White Residence’ in Nieuwpoort. Het vakantieverblijf werd in de zomer van 2020 gesloten omwille van veiligheidsregelen. Een jaar later werden de plannen voor de herbestemming van het gebouw goedgekeurd door het stadsbestuur.

Duurzaam project

Om de grandeur van het iconische gebouw te herstellen en zijn status terug te geven, wordt een duurzaam totaalproject gerealiseerd. Met 70 nieuwe appartementen, het gelijkvloers dat wordt opengesteld voor het grote publiek met o.a. een historische bar en brasserie op de Zeedijk, creëert VDD een hefboomproject met meerwaarde voor het monument en de ruimere omgeving.

“Duurzaamheid is een concreet engagement in al onze projecten. Met het oog op ecologie en het zo laag mogelijk houden van de energiekosten van onze bewoners, weren we fossiele brandstoffen uit al onze projecten. In The Grand werd gekozen voor een energieconcept met individuele warmtepompen die worden aangesloten op bijna 10km geothermische boringen onder de nieuwe parking, alsook 220 (onzichtbare) zonnepanelen”, aldus Johan Vandendriessche en Thibaut De Vos, Managing Partners VDD

Restauratie- en opbouwfase

Na de opstart van gedeeltelijke ontmantelings- en afbraakwerken binnenin het pand en de archeologische vooronderzoeken in 2022, werd recent het startschot gegeven voor de restauratie- en opbouwfase van dit herbestemmingsproject. In samenwerking met aannemer Verstraete.team uit Roeselare wordt het gebouw de volgende maanden gestript. Langs de drie gevelzijdes werden gevelschoringen geplaatst. Deze gele constructies zorgen voor de stabiliteit en instandhouding van de buitengevels en de historische traphal tijdens de funderings- en ruwbouwwerken. Vanaf september 2023 wordt dan vermoedelijk gestart met de funderings- en ruwbouwwerkzaamheden.

VDD ging voor het ontwerp van The Grand in zee met het architectenbureau David Chipperfield Architects. David Chipperfield, oprichter van het bureau, haalde onlangs nog het wereldnieuws na het winnen van de prestigieuze Pritzker Architecture Prize 2023, ook gekend als de ‘Nobelprijs voor architectuur’.

Verkoop appartementen

Ondertussen zijn al 61 van de 70 appartementen in het restauratieproject verkocht, nog voor de werken effectief van start zijn gegaan.

Meer info over The Grand is terug te vinden op www.thegrand.be.