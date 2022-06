The Sweet ruilt van plaats met Hideaway tijdens Tieltse Europafeesten

Voor de laatste avond van de Tieltse Europafeesten dringt een last-minute programmawissel in de marktoptredens zich op. Om puur logistieke redenen ruilt The Sweet – de headliner voor zondagavond 3 juli – van plaats met Hideaway.

Die wissel is mee ingegeven door agendaperikelen. The Sweet stonden er – als echte professionals – echter op om hoe dan ook hun enige zomerfestival op Belgische bodem in 2022 netjes af te werken. Ze wilden het Tieltse publiek niet ontgoocheld achterlaten.

The Sweet klimmen het podium op tegen 19.45 uur. Vanaf 21.45 uur mag het Tieltse Hideaway dan de Europafeesten in stijl afsluiten.