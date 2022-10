The Silhouets veroveren op 5 november De Branding:“Lange zoektocht naar typische Shadow-sound”

The Silhouets zijn stilaan even legendarisch aan het worden als hun grote voorbeeld The Shadows. Dit is te danken aan hun frontman en bezieler van het eerste uur Bob Roekens (82) die de Belgische Hank Marvin mag genoemd worden. Op zaterdag 5 november treden ze op in Middelkerke.

Het verschil tussen de Engelse en de Belgische Shadows? In juni 2004 gaf de legendarische Engelse gitaarband zijn laatste optreden in het Londense Palladium en The Silhouets blijven maar doorgaan en treden binnenkort op in de Branding in Middelkerke. Eregast in London, achttien jaar geleden, was Cliff Richard. Gitarist Hank Marvin, drummer Brian Bennett en gitarist Bruce Welch scoorden in totaal twaalf nummer 1-hits, waarvan een deel als begeleidingsband van Richard en tientallen toptiennoteringen. Voor de opkomst van de Beatles golden The Shadows als de invloedrijkste band van Groot-Brittannië.

Gouden plaat

Bob Rocking Roekens stichtte The Silhouets in 1960. Uit die periode dateert ook hun enige single Geisha, waarvoor hij een gouden plaat kreeg. Door deze single hebben ze zelfs een fanclub in Japan. “Onze glorieperiode was tussen 1961 en 1966. Twee zomers lang speelden we elke dag in de Fiacre in de Langestraat in Oostende”, vertelt Bob die het nog altijd doodjammer vindt dat hij zijn grote voorbeeld Hank B. Marvin op een haar heeft gemist. “Na ons optreden in Londen sprak ik met drummer Brian Bennett, maar Hank Marvin was al vertrokken naar Australië waar hij woont”, zegt Bob.

Als slaggitarist van The Silhouets bepaalt Lucas Vandekerckhove (67) samen met Bob de unieke sound. “Het was een lange zoektocht naar de typische Shadow-sound die je enkel kunt bereiken met de Fender-gitaar en speciale versterkers”, zegt Lucas.

Conservatorium

“Ik kreeg op mijn 16de verjaardag een gitaar en leerde zelf spelen. Mijn eerste optreden als gitarist en zanger was eind jaren 70 in Ter Duinen in Middelkerke met Worthless Penny. Een groepje met Middelkerkenaren Marc Casier, Erwin Vermeire, Johan Verslype en Dirk Van Heester”, vervolgt Lucas.

Later volgden nog een resem groepen waar Lucas zich als gitarist kon uitleven: Black Label (90-93), Blue Print (93-99), Sevzero (2000), The Double J. Bluesband (2007-2016) en de VDK Brothers samen met broer Eric Vandekerckhove. Tussen 2001 en 2010 schoolde Lucas zich bij als jazzgitarist in het conservatorium van Oostende. Op 15 maart 2019 trad hij voor het eerst op als gitarist bij de intussen legendarische The Silhouets. (Peter Germonprez)