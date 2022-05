The Servants Unplugged veroveren de harten van de Nirvana-fans met sfeervol concert

Afgelopen vrijdag 20 mei gingen in zaal De Blaaspijp in Koekelare The Servants Unplugged in première.

De Belgische Nirvana Tributeband schudde op hun geheel eigenzinnige wijze, een betoverende set uit hun mouw met nummers uit het wereldberoemde Nirvana MTV Unplugged optreden. De legendarische rockband nam voor MTV in het najaar van 1993 één van hun beste performances op in New York en dit niet met de gekende elektrische gitaren en luide drums, maar ingetogen, akoestisch en in zeer intieme sfeer.

De groep verraste toen vriend en vijand door enkele van hun grootste hits links te laten liggen. Ze kozen voor enkele obscure maar prachtige covers van onder andere David Bowie en The Meat Puppets. Toen Cobain in april 1994 dood werd aangetroffen, kreeg de opname – toen ze later dat najaar gereleased werd – een mythische status, die tot op vandaag nog steeds tot de verbeelding spreekt van muziekliefhebbers van over de hele wereld.

Kurt Cobain leeft

The Servants gaan sinds 2017 voor een onovertroffen ‘Nirvana’-ervaring. Noem hen geen coverband, want dit was een heuse tribute. Het was precies alsof Kurt Cobain uit de doden was opgestaan, zowel fysiek als het stemgeluid. Die rol werd echter schitterend ingevuld door Koekelaars schepen Stijn Ramboer. De Blaaspijp tot in de nok gevuld, was aangekleed met oog voor detail en dat precies maakte naast hun schitterende performances, het optreden tot een unieke ervaring voor de fans van Nirvana en alternatieve muziek. The Servants gingen er volledig voor en bezorgden het publiek een exclusieve wondermooie show, precies of ze daar in 1993 in New York aanwezig waren. (Eric Vanhooren)