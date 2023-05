The Purluts organiseren jaarlijks motortreffen

Op pinkstermaandag 29 mei organiseert motorclub The Purluts uit Dadizele de 22ste editie van de Pompeschittersrit.

De bepijlde rondrit voor motoren is 150 kilometer lang. Deelnemers rijden richting Frans-Vlaanderen. Inschrijven kan vanaf 7.30 uur tot 12 uur in De Sportskeure in de Nijverheidslaan in Dadizele. De deelnameprijs bedraagt 5 euro. In die prijs is 1 consumptie inbegrepen. Na de rit kan je nagenieten op een gezellig terras. Om 15 uur is er een gratis optreden van de groep First Gear Rock. (BF/foto JS)