The Move wordt fitnessclub Basic-Fit, de dansschool blijft

Vanaf juni een totaal nieuw verhaal in het Torhoutse sportcenter The Move aan de Vredelaan. Tom Vandecasteele en zijn vrouw Inneke Blockeel, die hun zaak sinds 2005 runnen, behouden enkel nog het voorste deel van de gebouwen voor hun dansschool Culture Dance en de groepslessen zoals Zumba en BBB. De rest van het pand wordt omgebouwd tot vestiging van de fitnessclub Basic-Fit.

Basic-Fit is een bekende keten van fitnessclubs, die in totaal over meer dan duizend vestigingen beschikt in België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Spanje.

Fitnessen in gloednieuwe ruimte zonder bar

Het achterste, grootste deel van het gebouw, waar zich nu de squashboxen, de bar en het sanitair bevinden, is in andere handen en de eigenaar heeft beslist om scheep te gaan met Basic-Fit, dat er een gloednieuwe ruimte van maakt met meer dan 1.000 vierkante meter fitnessplezier.

“Onze huidige fitness kan nog gebruikt worden tot en met zaterdag 28 mei”, aldus Tom (43) en Inneke (41). “Tot die datum blijft squashen tijdelijk mogelijk, maar daarna is het er definitief mee afgelopen, wat voor ons gevoelsmatig niet evident is. Basic-Fit zal vanaf juni zijn gedeelte van het gebouw heel grondig herinrichten, specifiek op het fitnessen gericht. En zonder bar. Met de bedoeling eind september te kunnen heropenen. Er zijn tal van gesprekken aan voorafgegaan. Het is, met de coronacrisis erbovenop, voor ons geen evidente periode geweest. Maar we zijn ervan overtuigd dat Basic-Fit de ideale partner is voor de fitnessfans.”

Culture Dance in twee opgefriste zalen

Na bijna 17 jaar The Move is de kans groot dat de naam verdwijnt, maar sowieso blijven Tom en Inneke in het deel van het complex het dichtst bij de Vredelaan actief. “Daar behouden we onze sterk uitgebouwde dansschool Culture Dance”, zegt Inneke. “Ook dit deel van het pand krijgt een degelijke beurt. Zo kunnen we in twee opgefriste zalen onze danslessen voor jong en oud in een modern jasje blijven geven. Plus de vertrouwde groepslessen Zumba, BBB en noem maar op. We zijn van plan om er een nieuwe, hippe bar te installeren, waar er van een drankje genoten kan worden. Sowieso loopt het huidige dansseizoen zoals gepland tot en met zaterdag 28 mei. Midden september start dan het nieuwe dansjaar. In 2023 voorzien we een groot optreden om de 20ste verjaardag van Culture Dance te vieren.”

Niet meer squashen, want boxen verdwijnen

Wie vragen heeft over zijn of haar huidige beurtenkaart of een lopend abonnement voor fitness of squash, kan de komende weken aan de balie van The Move terecht. “We zullen trouwens ons bestaande fitnessmateriaal verkopen, want Basic-Fit installeert zijn eigen uitrusting”, zegt Tom. “Wie interesse heeft om iets aan te kopen, is uiteraard welkom. Dat het squashen niet meer tot ons aanbod behoort, is jammer, maar dat was in de nieuwe context niet langer mogelijk. We brengen onze klanten momenteel op de hoogte, want we willen alles correct afhandelen. En we hopen op een succesvolle nieuwe wending.”

