The Last Post Association neemt afscheid van de Queen: “Ze toonde appreciatie voor wat we doen”

Queen Elizabeth woonde in Ieper drie keer een Last Post-ceremonie bij: in 1966, 1998 en in 2007. Tijdens dat laatste bezoek mocht voorzitter Benoit Mottrie van The Last Post Association ook even kort met haar praten: “Een heel aimabele en vriendelijke dame, met typische Britse humor”, herinnert hij zich.

Ieper en de Britten hebben altijd een speciale band gehad door de Eerste Wereldoorlog en dat gaat vooral op voor The Last Post Association. “Queen Elizabeth heeft drie Last Post-ceremoniën bijgewoond: in 1966, 1998 en 2007”, vertelt voorzitter Benoit Mottrie van The Last Post Association. “We hebben altijd heel goeie contacten met het Britse koningshuis. Het wegvallen van de Queen is natuurlijk een harde noot om te kraken. Ze is er altijd geweest en was altijd goed op de hoogte van wat we doen. Ik ben ervan overtuigd dat de connectie goed zal blijven. Ondertussen zijn er ook al veel van haar familieleden gekomen, zoals prinses Anne, prins Edward…”

Typisch Brits

Bij haar laatste bezoek in 2007 mocht Benoit Mottrie haar ook ontmoeten. “Dat was typisch Brits. Tot in de puntjes voorbereid. Ik weet nog dat er ettelijke vergaderingen aan dat bezoek voorafgegaan zijn. Ik heb haar dan ontvangen onder de Menenpoort en haar begeleid naar haar plaats. Ze heeft ons grote boek voor de derde keer getekend. Heel kort heb ik haar kunnen spreken. Dat was een zeer aimabele, vriendelijke dames die zeer goed wist wat we deden. Ze stelde gerichte vragen en toonde wel dat ze apprecieerde wat we doen, de Last Post blazen voor haar gevallen onderdanen in het Ieperse.”

Kwinkslag

“De typische Britse humor kwam er ook aan te pas, met hier en daar een kwinkslag. Ik weet nog goed dat ze zei: ik ben hier nu drie keer geweest, in 1966, 1998 en 2007. Wel, ik zou wel een vierde keer willen langskomen. Spijtig genoeg is het er nooit meer van gekomen. Het was een grote eer om haar te mogen ontvangen. Ik denk dat het moeilijk zal zijn om haar nog te evenaren. Het was iemand waar iedereen naar opkeek. Ze was een symboolfiguur geworden. Iedereen vind het natuurlijk spijtig, maar vroeg of laat moest het er toch eens van komen.”

King Charles in Ieper?

Dat er met King Charles nu een jongere monarch op de troon zit, opent misschien perspectieven voor een heus koninklijk bezoek aan de Menenpoort. “Er zullen grote herdenkingen plaatsvinden. In 2027 voor de 100ste verjaardag van de Menenpoort en in 2028 voor de 100ste verjaardag van de Last Post. Waarom dan niet King Charles uitnodigen. We zullen dat proberen te bekomen, maar dat zullen we wellicht pas weten heel kort op voorhand.”

Vlaggen halfstok

Bij de Britse connecties van The Last Post Association is het nieuws van het overlijden van de Queen hard binnengekomen. “Ik zit momenteel in het Verenigd Koninkrijk. Morgen moet ik toevallig op een diner zijn met Lord Astor of Hever, de achterkleinzoon van Donald Haig en iemand die de koninklijke familie zeer goed kent. Ik denk dat het diner een beetje in het teken zal staan van het afscheid van de Queen. Ik zie al dat alle vlaggen halfstok hangen in Canterbury. Ik denk dat de Britten zeer onder de indruk zijn van het verlies”, besluit Benoit Mottrie. (TOGH)