The Grand-ontwikkelaar VDD Project Development roept op naar vakantiefoto’s uit periodes ‘Le Grand Hôtel’ en ‘White Residence’

VDD Project Development, de erfgoedontwikkelaar van het herbestemmingsproject ‘The Grand’ in Nieuwpoort is op zoek naar mensen met vakantiekiekjes van toen het iconische gebouw nog bekend stond als ‘Le Grand Hôtel’ of ‘White Residence’. Met die foto’s wil VDD een tentoonstelling organiseren op de Zeedijk van Nieuwpoort om een hulde te brengen aan de rijke geschiedenis van ‘The Grand’.

Het beschermde gebouw werd in 1929 voltooid en stond als ‘Le Grand Hôtel’ symbool voor de glorieperiode in de geschiedenis van het Belgische kusttoerisme. Vanaf de tweede helft van de 19de eeuw tot aan de vooravond van WOI maakte het hotel de evolutie mee van een elitair en luxueus kuurgebeuren naar een meer toegankelijk en grootschalig toerisme voor de Belgische én buitenlandse burgerij.

Le Grand Hotel

Na de turbulente Tweede Wereldoorlog werd ‘Le Grand Hôtel’ tussen 1958 en 1963 omgevormd tot een vakantieresidentie en herdoopt tot ‘White Residence’. Ondanks het verval ontving de ‘White Residence’, tot de sluiting zo’n vijf jaar geleden, ieder jaar duizenden grote families die kwamen genieten van de Belgische kust.

The White Residence

Om de nieuwe toekomst van deze historische erfgoedparel te vieren, vraagt VDD Project Development mensen om vakantiefoto’s te delen die zijn genomen tijdens de ‘Le Grand Hôtel’ of ‘White Residence’ periode van het gebouw. De historische expo zal op een prachtige manier laten zien hoe het gebouw evolueerde van een prestigieus hotel naar een vakantieresidentie voor grote families. Een selectie van de meest unieke, ingezonden vakantiefoto’s zal worden tentoongesteld, alsook later worden opgenomen in het ‘The Grand’ boek, een naslagwerk over de herbestemming van dit iconische gebouw.

“We zijn op zoek naar kostbare momentopnames die de geest van het monument vastleggen, of het nu gaat om ongeziene taferelen uit de hotelperiode of sfeerfoto’s van families die genieten van hun vakantie in de ‘White Residence’. We willen de verhalen en prachtige herinneringen van degenen die deel uitmaken van de rijke geschiedenis van het pand, delen met iedereen die een bezoek brengt aan Nieuwpoort en The Grand”, zeggen Johan Vandendriessche en Thibaut De Vos, Managing Partners bij VDD Project Development.